Війна в Україні перебуває на критичній стадії: три варіанти розвитку подій

Путін здатний піти ва-банк, приписавши собі ще більше неіснуючих перемог

На Заході почалися активні розмови про те, що російсько-українська війна досягла своєї критичної стадії, на якій визначається подальше її закінчення. Поки що розвідники готові виділити три основні сценарії розвитку ситуації, проте всі вони залежать від рішення іноземних партнерів України постачати ЗСУ зброю та продовжувати "бити" росію санкціями.

Як пише CNN, переломний момент, швидше за все, торкнеться саме частини фронту на Донбасі, яка наразі є найскладнішою. На Заході ретельно відстежують оперативні зміни щодо сил та боїв в Україні.

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В основному озвучують три варіанти подальшого "прогресу" нинішньої війни з росією.

Перший — армія рф продовжить основну контратаку на Донбасі. У Москві можуть спробувати закріпити досягнутий у Донецькій та Луганській областях успіх.

Другий — лінія фронту опиниться в безвиході на місяці або роки. Така ідея з фактично частковим "заморожуванням" конфлікту не підходить насправді жодній зі сторін. Все тому, що окрім серйозних втрат серед людей та техніки як Україна, так і росія продовжать зазнавати економічних збитків. Це, у свою чергу, впливатиме на світову економіку та збільшуватиме кризовий тиск на інші країни.

Третій — якщо в росії спробують переглянути свої військові плани, Кремль може заздалегідь оголосити про перемогу. Особливо це стосується захоплення територій Донбасу. Якщо рух російських військових у цьому напрямі продовжить бути дуже активним, то незабаром регіон можуть використовувати як трамплін для захоплення та інших українських областей.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в росії готуються до прийняття історичного рішення. Цілком імовірно, воно буде пов’язане із набором людей до армії, а оголосять про нього вже найближчими днями на одному з пітерських форумів.

Також ми писали про те, що росіяни за фактом визнали свій прихід на територію України бажанням розширити власну територію та захопити чужу.