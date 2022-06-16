"Зеленський підписав секретний указ": в росії запущено новий фейк про Україну

Незнання української мови позначається на "якості" підроблених росією документів

У росії розганяють черговий фейковий документ, який нібито має підтверджувати розпорядження Володимира Зеленського про знищення частини особових справ українських вчених. За легендою розпропаганди ці люди наче як співпрацювали з іноземними компаніями Metabiota Inc. і Battelle, а отже, займалися розробкою біозброї.

Цікаво, що фейковість заяв росіян розвінчала ще одна росЗМІ The Insider, яка звернула увагу на кілька невідповідностей у тексті публікації. Більше подробиць повідомляє "Телеграф".

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Звинувачення

Зазначимо, що першим медіа, яке розмістило "документ", типу пов’язаний з Міноборони України, стала газета "Известия". Журналісти заявили, що президент Зеленський справді розпорядився знищити частину особових справ українських медичних працівників, які займалися науковою роботою у трьох організаціях.

Той самий документ

Йдеться про Центр громадського здоров’я України, Житомирський лабораторний центр на транспорті, а також Український протичумний інститут ім. Мечнікова.

Частини співробітників цих дослідницьких організацій "інкримінують" співпрацю з американськими біолабораторіями, які, вочевидь, мають спеціалізуватися на розробці новітньої зброї.

Чому це неправда?

Українська мова. Росіяни все ще дуже незграбно підробляють українську документацію, постійно плутаючись у майже непомітних дрібницях. Тому в українській мові у них чомусь з’являються скорочення "ул." та "г." (улица и город) замість "вул." та "м." (вулиця та місто). Також у цьому конкретному документі використовується словосполучення "особиста справа", що є дослівним перекладом фрази "личное дело". Тільки в українському діловому мовленні це має звучати як "особова справа".

Росіяни все ще дуже незграбно підробляють українську документацію, постійно плутаючись у майже непомітних дрібницях. Тому в українській мові у них чомусь з’являються скорочення "ул." та "г." (улица и город) замість "вул." та "м." (вулиця та місто). Також у цьому конкретному документі використовується словосполучення "особиста справа", що є дослівним перекладом фрази "личное дело". Тільки в українському діловому мовленні це має звучати як "особова справа". Написання абревіатур. Звичайно, українцям дуже приємно, коли росіяни пишуть їхні структури з великої літери. Але правила розшифровки окремих назв дозволяють нам писати по-іншому. Як, наприклад, із СБУ — Службою б езпеки України. У документі всі три слова написані з великої літери.

Звичайно, українцям дуже приємно, коли росіяни пишуть їхні структури з великої літери. Але правила розшифровки окремих назв дозволяють нам писати по-іншому. Як, наприклад, із СБУ — Службою езпеки України. У документі всі три слова написані з великої літери. Неіснуючі законодавчі норми. У якості доказу "справжності" наданого паперу росСМІ намагалися показати спеціальний шифр, який ставиться на такі документи. Серед іншого — посилання на Звід відомостей, що становлять державну таємницю. Проте жодного пункту №1.13 у ньому немає. Натомість існує пункт 1.1.3, який прописує відомості у документах, котрі допомагають в управлінні військами (питання підготовки, ведення боїв тощо). Відразу зрозуміло, що особисті справи медичних співробітників ставлення до цього пункту мати не можуть, а значить, цифри взяті "зі стелі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про фейк щодо польського президента Анджея Дуди, запущеного в Білорусі. Пропагандисти намагаються звинуватити політика у спорідненості з деякими "карателями", які діють за часів Другої світової війни.

Також ми писали про чергову постановку, пов’язану з володимиром путіним. Його недавній візит до шпиталю до поранених на війні в Україні військових вважають інсценованим.