Російська дипломатія залишилася лише визначенням у словнику

Заступник секретаря Радбезу рф дмитро медведєв, який останнім часом дуже змінив свою позицію щодо України та Заходу, невтішно відгукнувся про приїзд європейських лідерів в Україну. Російський політик опустився до стереотипних образ, наголосивши, що така зустріч з українською владою все одно не принесе жодної користі.

Своє колке висловлювання ведмедів залишив на особистій сторінці у Twitter. Подібну риторику не змогли залишити поза увагою інші користувачі соцмережі, які відразу підняли колишнього президента росії на сміх.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Трьом із чотирьох європейських лідерів дісталися "свої прізвиська" від медведєва. Для порівнянь політик використав звичні для суспільства стереотипи щодо популярних у різних країнах страв.

"От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі – нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, грюкнули горілки та потягом, як сто років тому, – додому", — заявив медведєв.

Згадка про жаб, звичайно ж, стосується французького президента Макрона, лівера (тобто натяк на ковбасу) — німецького канцлера Олафа Шольца, а макаронів — італійського прем’єра Маріо Драгі.

Також медведєв заявив, що всі ці візити є окозамилюванням, адже не наближають Україну до миру. При цьому він таємниче додав, що "годинник цокає", однак що саме мав на увазі, так і не уточнив.

Варто зазначити, що користувачі мережі не тільки висміяли його образи, але й нагадали, як він всіляко налагоджував відносини з цими країнами раніше. Більше того, він навіть сподівався домовитися з Францією та Німеччиною про безвіз для росіян. Однак рф обрала інший шлях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як європейські лідери відреагували на поїздку в розбитий російськими окупантами Ірпінь. Варто наголосити, що без гучних заяв Шольца та Макрона не обійшлося.