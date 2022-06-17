Початок жахів для Зеленського? Німецьке ЗМІ оцінило візит Макрона, Шольца та Драгі до Києва

Приїзд іноземних лідерів приховує своє підводне каміння

Важливість візиту одразу чотирьох важливих європейських політиків до України — німецького канцлера Олафа Шольца, французького президента Емманюеля Макрона, прем’єра Італії Маріо Драгі та румунського президента Клауса Йоханніса — не можна недооцінювати. Однак він зберігає в собі деякі застереження, на які Україні варто звернути увагу.

Німецьке видання Welt пише, що розмови за зачиненими дверима з українською владою могли трохи відрізнятися від реальних заяв політиків. На це впливає наявність "мирного плану" від Італії, і близькість Франції з Німеччиною до російської еліти.

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На думку журналістів, візит європейських лідерів може обернутися для Володимира Зеленського "справжнім кошмаром". Все тому, що він є ознаменуванням створення нової коаліції щодо російсько-української війни.

Як зазначають у виданні, Шольц, Драгі та Макрон, швидше за все, виступають за швидке та максимально прагматичне закінчення цього конфлікту. Це може означати прийняття не найприємніших рішень для України щодо угод з росією.

"Це створює величезний розкол усередині ЄС. З одного боку трійка політиків, довкола яких, швидше за все, сформується більшість у Європі, а з іншого – всі ті держави Балтії, на сході та південному сході ЄС, які справедливо побоюються […] фантазій путіна про "Велику російську імперію", — пише Welt.

Слід зазначити, що, резюмуючи приїзд європейських лідерів в Україну, журналісти говорять, що примирення з росією — далеко не найкращий варіант закінчення війни. Все тому, що це не регіональний конфлікт, а справжня небезпека для європейського світоустрою. Тому Україні варто продовжувати свою боротьбу проти путінського режиму, для чого вона потребує західного озброєння. Його ж, на жаль, нам не надто поспішають надавати.

Додамо, що на Зеленського в цій ситуації не сподіваються, адже він теж залежить від рішень Заходу. Проте залишається лише думати, що Макрон, Шольц і Драгі усвідомлюють усю серйозність їхніх ідей щодо "мирного врегулювання" війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що спікер Ради Руслан Стефанчук абсолютно не впевнений у можливості примирення між росією та Україною у майбутньому.

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