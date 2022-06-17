путін у хамській манері "пояснив" цивілізаційний вибір України

Президент РФ примудрився перевести стрілки на українську владу

Під час виступу на економічному форумі в Санкт-Петербурзі російський диктатор володимир путін по-хамськи прокоментував вибір України та українських еліт зокрема.

Заяву президента країни-агресора у п’ятницю, 17 червня, поширили російські ЗМІ.

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"Який там, нафіг, цивілізований вибір? Гроші "натирили" в українського народу, сховали в банках і хочуть їх захистити. Ось найкращий спосіб захисту — говорити про те, що це цивілізований вибір", — висловився російський диктатор.

До слова, звинувачення у бік української влади прозвучали відразу після того, як він заявив про "вимушену війну в Україні". Нібито росію підштовхнув до "спецоперації" прозахідний уряд нашої країни, а з попередниками все було нормально і росія могла спокійно працювати.

Не забув президент РФ нагадати й про "держпереворот", яким прибрали від влади президента-втікача Віктора Януковича.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін зробив цинічну заяву щодо українського зерна та розблокування портів.