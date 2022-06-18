Причина війни в Україні, переговори з рф та допомога путіну: Меркель зробила гучні заяви

Екс-канцлер не вважає свою політику щодо Росії згубною для Європи чи України.

Роль посередника у переговорному процесі між Україною та Росією все ж може зайняти колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Жінка не виключає подібного повороту подій, однак і не готова говорити про нього, як про факт, що відбувся.

Крім цього в інтерв’ю німецькому виданню RND вона розповіла про своє бачення причин повномасштабного вторгнення росії в Україну та багато інших аспектів, пов’язаних з путінською політикою. "Телеграф" зібрав воєдино найважливіші заяви.

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Про посередництво у переговорах

Меркель не заперечує, що може стати учасницею діалогу між Києвом та Москвою. При цьому вона наголосила, що поки серйозно подібний варіант не розглядається. Також ексканцлерка додала, що ще 2021 року намагалася поговорити з путіним про "новий порядок безпеки Європи", проте його не влаштував запропонований Нормандський формат.

Про путіна

Російського кривавого диктатора володимира путіна Ангела Меркель критикує щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас говорить, що всі його заяви варто сприймати всерйоз.

Саму ж російсько-українську війну політикиня охарактеризувала як "поворотний момент у європейській повоєнній історії". Меркель переконана, що наслідки цього конфлікту "аукатимуться для світу" ще наступні кілька років.

Про "Північний потік-2"

Підтримку будівництва російського газопроводу, який зараз зупинено через санкції, Меркель все ще не вважає помилкою. Також вона не думає, що це зробило позицію України більш уразливою відносно росії.

"Я вірила у зміни не шляхом торгівлі, а у зв’язку з торгівлею з другою найбільшою ядерною державою світу", — наголосила політик.

Логіку своїх дій вона пояснює тим, що "ПП-2" так і не запрацював, проте путін все одно віддав наказ про напад. Отже, вважає Меркель, газ не став "зброєю" з боку росії.

Про причини війни

Ангела Меркель не виключає, що масштабна зміна політичної ситуації в Європі та світі могла вплинути на рішення путіна розпочати війну. Серед ключових подій вона називає і президентські вибори у Франції, і свою відставку з посади канцлера, і виведення американських військ із території Афганістану.

До речі, однією з причин повномасштабного вторгнення екс-канцлер вважає "стагнацію" щодо виконання угод, прописаних "Мінськом".

При цьому вона наголошує, що навіть її дипломатичні спроби вирішити проблему не мали успіху.