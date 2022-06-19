Казахстан через Україну зробив несподівану заяву про ядерну зброю

Чиновник оцінює ймовірність ядерної війни ще вище, ніж за часів "холодної війни"

Ядерна зброя у всьому світі має бути ліквідована раз і назавжди. Про таку перспективу максимально мирного співіснування багатьох країн заговорили в Казахстані — відразу після того, як про ймовірність ядерного конфлікту знову заїкнувся кривавий диктатор володимир путін.

За словами міністра закордонних справ Мухтара Тлеуберді, зараз через війну росії в Україні значно зріс ризик застосування такої небезпечної зброї. Постійні загрози з боку Москви та "відповідь" Заходу, пише чиновник в особистій колонці для газети Liter, ставлять під загрозу і багато інших держав.

Чому росії не виграти війну проти України?

Тлеуберді нагадав, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш вже відзначав високу ймовірність початку саме ядерного конфлікту у світі. За словами казахстанського політика, на це впливає величезна кількість боєголовок – близько 13,4 тис. – у всьому світі.

"Цьогорічний військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь та взаємні загрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, задуматися про колективну вразливість людства та про нагальну необхідність заборони та ліквідації цієї смертоносної зброї", — наголосив міністр.

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На його думку, світовим лідерам варто нарешті укласти договір, яким використання "ядерки" буде повністю заборонено. Роззброєння ж держав, у яких є запаси боєголовок, має відбутися до 2045 року, коли ООН відсвяткує свій сторічний ювілей.

"Договір закріплює низку обов’язкових правових новел у сфері ядерного роззброєння, — пояснює Мухтар Тлеуберді свою ідею. — Вперше в історії людства ядерна зброя визнається поза законом. Забороняються виробництво, випробування, придбання, передача, зберігання та розміщення на своїй території ядерної зброї та/або ядерних вибухових пристроїв, і навіть застосування загроз її використання".

Цікаво, що така пропозиція явно суперечить мілітаристським меседжам рф, що значно почастішали. Особливо яскраво це виглядає у контексті останніх заяв офіційного Казахстану.

Нагадаємо, про небажання президента країни Касіма-Жомарта Токаєва визнавати "незалежність" ОРДЛО, а також відмову прийняти важливу російську нагороду. У такому ракурсі здається, що Казахстан все більше намагається дистанціюватися від росії.