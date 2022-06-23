Бажання політика критикувати західних колег досягло свого апогею

Заступник глави радбезу рф дмитро медведєв знову видав особливо "теплий" відгук щодо європейських і американських політиків. На його думку, зараз у Європі при владі немає гарних керівників, якими, на його думку, були Маргарет Тетчер, Шарль де Голль чи Жак Ширак.

За інформацією прокремлівського журналіста Дмитра Смирнова, медведєв назвав весь нинішній західний політичний бомонд "чахлою поросллю осіб, що умовно називають себе технократами". Також російський політик розкритикував ведення дипломатичних процесів, згадавши й Україну, хоча російський вид цього офіційного спілкування залишився лише визначенням у словнику.

"Всім очевидно, що Маріо Драгі — це не Сільвіо Берлусконі, а Олаф Шольц — не Ангела Меркель, — заявив медведєв. — Міг би посол України назвати канцлера Коля "ображеною ліверною ковбасою"? Або нинішній президент України з’явиться на зустріч із президентом Шираком у зеленій футболці? Звичайно, ні. Абсурд".

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Крім критики німців, які раніше позитивно ставилися до росії, озвучив експрезидент рф і своє "фі" у бік нинішнього лідера Франції Емманюеля Макрона. За його словами, колишній президент країни Шарль де Голль міг спокійно висловлювати заперечення навіть найвищому політичному керівництву США. Зараз же, вважає дмитро медведєв, у Європі цього ніхто не робить "без тремтячих рук". Він запевняє, що це прямо доводить відсутність занепокоєння європейців про своє майбутнє.

Свій гарячий спіч медведєв закінчив "реверансом" у бік путіна.

"Калібр політиків нестримно зменшується, — зазначив політик. — Як колись влучно помітив владимир путін, "після смерті Махатми Ганді і поговорити нема з ким".

Варто зазначити, що за такої спроби "зберегти обличчя" медведєв сам неодноразово скочувався до рівня "гопника", будучи високопосадовцем. Заяви українського посла Андрія Мельника про "ліверну ковбасу" по відношенню до політиків Німеччини він вважає неприпустимими, проте щось схоже видав відразу ж після приїзду чотирьох європейських лідерів в Україну.

Втім поведінка дмитра медведєва вже давно не є важливою для Заходу. Інакше пояснити його позиціонування як клоуна, пояснити неможливо.