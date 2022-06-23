Україна отримала гаубиці від Заходу без важливої "начинки": у чому причина

Іноземні політики побоюються захоплення техніки росіянами

Знамениті причіпні гаубиці M-777, поставлені багатьма західними партнерами, у тому числі Великою Британією, прибули до українських військових без одного важливого механізму. Іноземці залишили у себе системи GPS, котрі за належного управління дозволяють удосконалити атаку озброєння і зробити його роботу більш смертоносною.

Як повідомляє LIGA.Net з посиланням на особисті джерела в Міноборони України, наші союзники пішли на такий радикальний крок через росію. На Заході турбуються, щоб передові технології не потрапили до рук окупантам, якщо техніка під час бою раптово перейде не до тих рук.

"Якщо люди не хочуть втрачати своїх технологій, то ти їх не змусиш [відправляти повноцінно комплектоване озброєння — ред.]", — цитує видання свого співрозмовника.

Слід додати, що система GPS не є простою можливістю для відстеження місцезнаходження техніки. За допомогою БПЛА, а також станцій радіолокації контрбатарейної боротьби з неї можна зробити повноцінний і єдиний ударний комплекс. До того ж, він дозволяє не лише знищувати супротивника на полі бою, а й вести якіснішу розвідку.

Також зазначимо, що, на думку представників Міноборони, багато іноземних виробників зброї все одно зацікавлені в постачанні своєї зброї для України. Насамперед через величезні фінансові вливання з боку американського уряду — кожному хочеться встигнути "відщипнути" шматочок і собі.

Замість довідки. 155-міліметрова гаубиця М-777 є причіпною та надлегкою. При цьому країни НАТО використовують для стрілянини великі снаряди. Зброя вельми мобільна і дуже проста в управлінні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий анонсований пакет озброєння від Сполучених Штатів. До нього, до речі, увійде майже два десятки схожих гаубиць.

Також самохідні установки Україні зобов’язалася передати і Велика Британія.