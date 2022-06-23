Надважливе озброєння прибуло в Україну: про що йдеться

Російським окупантам настав час бігти на Батьківщину, підібгавши хвости

В Україну нарешті прибули давно анонсовані американськими партнерами ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS. Ці реактивні системи залпового вогню мають значно покращити оборонну здатність ЗСУ, тому їхнє прибуття здатне переломити хід боїв на лінії фронту на користь наших захисників.

Про доставку надважливого вантажу стало відомо після публікації в офіційному Twitter-акаунті міністра оборони України Олексія Резнікова.

Чиновник наголосив, що частина систем HIMARS вже знаходиться на території України. Тепер залишається лише чекати, коли вони опиняться у розпорядженні українських військовослужбовців, яким допомагатиме прогнати ворога з нашої землі.

Так HIMARS виглядає зблизька

Рєзніков висловив щиру подяку за сприяння в отриманні цього важливого озброєння своєму американському колезі, голові Пентагону Ллойду Остіну.

"Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них", — наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Росії передачу подібної зброї розглядають як пряму загрозу безпеці своєї країни. Це залежить від дальності, на яку працює система HIMARS – від 2 до 500 км. Втім, у Вашингтоні були не надто вражені криками кремлівських політиків, що підтверджується отриманням РСЗВ Києвом.