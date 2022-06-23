лукашенко заманює українців ягодами: громадян попередили про небезпеку

Політик пропонує відвідати рекомендовану зону Ольманських боліт

Днями з боку білоруського диктатора олександра лукашенка прозвучала "приваблива" пропозиція для українців. Він запропонував всім охочим відвідати заказник "Ольманські болота", на території якого можна зробити запас лісових ягід. Погоджуватися на такі "солодкі" умовляння посібника путіна не варто, попереджає українська влада, особливо з урахуванням початку військових навчань армії РБ поруч із кордоном України.

Як поінформували у державному прикордонному комітеті Білорусі, для українських громадян відкриють можливість перетнути кордон пунктами пропуску Селище, Хінічів та Мутвиця. Така можливість буде доступна вже з 1 липня.

Карта Ольманських боліт

Дуже іронічним є такий дозвіл із боку білорусів у контексті повномасштабного вторгнення рф. Враховуючи допомогу офіційного Мінська режиму путіна, Україна закрила пункти пропуску з Білоруссю і контролює перетин кордону.

Білоруські прикордонники офіційно визнають, що з української сторони у 2022 році не надходило запитів на отримання безпоблемного перетину кордону країни для збирання лісових ягід. Проте у лукашенка вирішили діяти на випередження.

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На Рівненщині, де й знаходяться основні пункти пропуску, місцева влада попереджає: білоруський уряд задумав провокації за участю мирних українців. Саме тому керівник місцевої ОВА Віталій Коваль закликав усіх місцевих жителів не ризикувати життям та залишатися вдома.

"Збираємо ягоди в наших рідних лісах. Чіткі зони за рішенням ради оборони області вже доведені до вас", — наголосив чиновник.

Також він нагадав, що з українського боку всі КПП будуть перекриті, тому перетин кордону з Білоруссю буде розцінений як незаконний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки всього білоруських солдатів та офіцерів перебувають у небезпечній близькості від українського кордону.

Також ми писали, навіщо олександр лукашенко міг перекинути частину армії на південь країни і чи реальне вторгнення військ РБ в Україну.