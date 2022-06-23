"Справа не у грошах": Зеленський дорікнув владі Ізраїлю

Зеленський підкреслив, що Україна не має справжнього контакту з владою Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади Ізраїлю із закликом приєднатися до міжнародних санкцій проти країни-агресора росії. Він наголосив, що наразі мова йде не про бізнес чи гроші, а про міжнародну безпеку.

Про це йшлося під час онлайн-виступу українського гаранта перед студентами Єврейського університету в Єрусалимі.

"На жаль, ми ще не бачили, щоб Ізраїль приєднався до міжнародного режиму санкцій. Коли уряди вводять санкції проти росії, йдеться не про гроші чи бізнес. Йдеться про цінності та спільну безпеку… Японія, Австралія та багато інших країн вже приєдналися до санкцій, так само як і багато європейських країн діють разом із нами проти російської агресії", — сказав у своїй промові Зеленський.

При цьому він додав, що Україна розуміє складність такого рішення для Ізраїлю й навів приклад Польщі, де ситуація нічим не відрізняється й країні також загрожує росія.

Водночас Зеленський висловив подяку ізраїльській спільноті за гуманітарну допомогу й медикаменти, однак підкреслив, що з урядом Ізраїлю Україна не має справжнього контакту.

Нагадав президент України про те, що росія — це держава-терорист, яка руйнує й спалює все на своєму шляху. Так, в Україні російські окупанти знищили 2000 навчальних закладів, серед яких й дитячі садки. А деякі міста України, Маріуполь зокрема, майже повністю знищені росвійськами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що посол України Євген Корнійчук закликав владу Ізраїлю "повернутися до реальності" та продати "Залізний купол" — потужна система протиповітряної оборони, яка збиває керовані ракети.