Скіфський скарб на роботі: в Україні зі скандалом викрили екснардепа через зв’язок із "ДНР"

Багато предметів було викрадено з музеїв окупованого Криму

Українським правоохоронцям удалося з’ясувати, що колишній народний депутат Валерій Горбатов займався фінансуванням бойовиків т.зв. "ДНР". Крім цього він збирав (і, ймовірно, перепродавав) унікальну, але крадену старовину. Деякі із експонатів, знайдених у його офісі, були викрадені з кримських музеїв після окупації півострова в 2014 році.

Більше подробиць про "чорну колекцію" Горбатова, що відкрилася світові, повідомили в прес-службі Офісу Генерального прокурора в п’ятницю, 24 червня. Відомо, що загальна кількість знайдених цінних предметів перевищує шість тисяч.

Спочатку розслідування велося щодо ймовірного фінансування бойовиків "ДНР", а також співпраці з колаборантами Криму для ведення бізнесу на території анексованого півострова. У ході перевірки правоохоронці звернули увагу на особу Валерія Горбатова.

Валерій Горбатов. Був нардепом з 1994 по 1998 рік

Після обшуку в офісі колишнього нардепа було виявлено безліч різних артефактів, частина з яких належить до скіфської культури. Серед знайдених предметів — стародавні ножі, велика колекція монет, шоломи, зброя тощо.

За найскромнішими оцінками, все це добро коштує кілька мільйонів доларів США. Частину експонатів, найімовірніше, викрали з музеїв Криму.

Частина колекції

Старовинні амфори

Наразі все вилучене передано до Національного музею історії України на збереження. Державне бюро розслідувань разом із Офісом Генпрокурора продовжують розслідування. Горбатову загрожує відповідальність щонайменше за двома статтями Кримінального кодексу — фінансування тероризму та виправдання російської агресії проти України.

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