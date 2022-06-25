Наш Кличко неповторний: конфуз Берліна з мером Києва розсмішив українців

Ні в кого з оточення Гіффай не закралося жодних підозр щодо особистості того, хто дзвонив

Бургомістр Берліна Франциска Гіффай влипла в курйозну ситуацію прямо пов’язану з київським мером Віталієм Кличком. Днями жінка мала робочий відеодзвінок із людиною, яка назвалася саме Кличком. Лише за п’ятнадцять хвилин чиновниця зрозуміла, що стала жертвою розіграшу пранкера, який використовував технологію "deep fake".

Про інцидент офіційно повідомила пресслужба мерії Берліна у Twitter. Зазначається, що дзвінок було перервано після безглуздого дзвінка, який ніяк не в’яжеться із нинішньою напруженою ситуацією в Україні, — про проведення гей-параду в Києві.

Гіффай стверджує, ніби жодних ознак того, що розмова йде не зі справжнім Кличком, не було. "Мер" Києва цікавився кількістю українських біженців у Берліні, запитував про їхній стан та соцвиплати, які європейці надають нашим співвітчизникам.

Фото розмови політика та пранкера

Однак після того, як він поцікавився можливістю надання допомоги в організації ходи ЛГБТ-осіб у столиці України, німецька чиновниця запідозрила недобре. Відразу після цього дзвінок припинився.

Цікаво, що псевдо-Кличко заявив, що не має зараз доступу до перекладача, тому попросив можливості говорити російською. Навіть цей факт не збентежив німців, хоча дуже багато людей, у тому числі в політиці, знають, що німецькою мовою обидва брати Клички володіють вільно.

Повідомляється, що незабаром реальний Кличко має зателефонувати Францискі Гіффай і провести нормальну розмову на теми, що хвилюють обидві сторони. Крім цього київський мер в особистому Telegram-каналі повідомив, що схожий інцидент стався і з його мадридським колегою — його так само розіграли.

У розіграші ж німкені, швидше за все, пранкери використовували "діпфейк" — технологію, що дозволяє синтезувати зображення людини та штучний інтелект.

Користувачі мережі не змогли пройти повз такий курйозний інцидент, у своєрідній манері наголосивши, що такого політика, як Віталій Кличко, складно "відтворити", адже він унікальний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що пранкери працюють не лише проти України, а й за неї. Як, наприклад, білоруський блогер, який розіграв вчителів однієї з російських шкіл. Не перевіривши інформацію, вони вийшли на спеціальну акцію на підтримку війни в Україні, тримаючи плакати із нацистськими гаслами.