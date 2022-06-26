Джонсон емоційно поспілкувався з Макроном та дав пораду щодо України (відео)

Серед заяв політиків пролунав заклик "воювати з росією до переможного кінця"

У неділю, 26 червня, у Німеччині розпочався триденний саміт країн "Великої сімки", на який вже прибув Джозеф Байден. Перед основним засіданням коротку двосторонню зустріч провели британський прем’єр Борис Джонсон та французький президент Еманнюель Макрон. Під час переговорів вони знову порушили тему війни в Україні, а також спільний європейський опір режиму диктатора путіна.

Цікаві подробиці зустрічі політиків у Twitter опублікував європейський журналіст Олександр Сіель. Серед іншого кореспондент зазначив, що обидва лідери були дуже емоційними і висловлювали крайню підтримку один одному.

Спільного комюніке за результатами зустрічі вони поки що не представили, проте окремі ЗМІ цитують частину заяв. Так, серед іншого Борис Джонсон наголосив на необхідності продовжувати давати відсіч путіна "до переможного кінця. Він переконаний, що спроби Заходу допомогти Україні закінчити війну дипломатичним шляхом стануть для російського лідера можливістю посилити позиції рф.

Також, на думку Джонсона, регулярні спроби окремих європейських політиків домовитися з путіним підтримують подальшу нестабільність у всьому світі. Це нібито дасть йому "карт-бланш на те, щоби постійно маніпулювати як суверенними країнами, так і міжнародними ринками", заявив Макрону Джонсон. Саме тому від цього варто утриматися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" цитував заяви Бориса Джонсона про те, що може чекати світ у випадку, якщо володимиру путіну вдасться здолати Україну в цій війні.

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