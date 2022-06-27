Умов для переговорів не видно: у НАТО заявили про важливий етап війни росії з Україною

У НАТО вірять у можливість України з підтримкою союзників здобути перемогу на полі бою.

В Альянсі вважають, що неприйнятні дії росії на міжнародній арені створюють в ЄС, НАТО, у всіх демократіях світу відчуття непримиренності та єдності.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоані в інтерв’ю Європейській правді.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами румунського дипломата, ставлення до росії таке, яке може бути до агресору; до держави, яка діє варварсько, нападає на сусідів, вбиває цивільних, ґвалтує жінок, ґвалтує дівчат.

"І ми не лише засуджуємо росію, а й допомагаємо Україні. А війна зараз перебуває на дуже важливому етапі. Зараз це вже позиційна, траншейна війна, де обидві сторони зазнають великих втрат", — сказав Джоані.

Також Джоані вірить у можливість України із підтримкою союзників здобути перемогу на полі бою.

"росія вже втратила дуже багато солдатів і озброєння, але останнім часом почали суттєво зростати втрати України. Водночас Україна є достатньо сильною, щоб з нашою допомогою стримувати напад та перемогти на полі бою", — зазначив заступник генсека НАТО.

Джоане вважає, що активна фаза війни в найближчому майбутньому триватиме й надалі, бо політичних передумов для реальних переговорів між Україною та росією немає.

"Ми неймовірно захоплюємося вашою сміливістю і ми залишатимемося з вами всю дорогу до перемоги", — додав дипломат.

Зазначимо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні та пояснив, чим допоможе альянс.