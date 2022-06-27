У кремлі не виключають поїздки путіна туди, де буде Зеленський

Російський президент погодився на участь в саміті G20 на Балі

Кривавий диктатор володимир путін вирішив взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який запланований на острові Балі 15-16 листопада поточного року. Цікавим є той факт, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення раніше й також на нього пристав.

Інформація про поїздку російського президента на саміт прозвучала від його помічника Юрія Ушакова у понеділок, 27 червня. Його заяву цитувало пропагандистське видання ТАРС.

"Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається", — відповів Ушаков на питання про візит путіна на саміт G20.

При цьому помічник диктатора не зміг уточнити, чи буде путін брати участь у саміті очно, чи під'єднається по відеозв'язку.

"Не знаю, вони поки що запрошують в очному форматі, але просто ще часу багато, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум в очному форматі, але просто боюся загадувати", — сказав Ушаков.

Варто зазначити, що за інформацією джерел "Телеграфу", Зеленський може відмовитися від участі в саміті G20, якщо на нього приїде російський диктатор володимир путін. Ще одна умова, за якої глави української держави не буде на Балі, — якщо росія не завершить війну проти України до листопада 2022 року.

Раніше повідомлялося, що путін вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну має намір залишити країну для здійснення офіційного візиту. Диктатор планує відвідати дві країни центральної Азії — Таджикистан та Туркменістан. Звісно, це станеться за умови, якщо йому не завадить важка хвороба, яку обговорюють навіть у близькому оточенні російського президента.