В Україні відповіли лаврову на цинічні заяви про "непрацюючий" ТЦ у Кременчуці
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Приховати факт вбивства мирних українців російською ракетою не вдасться
Тема ракетної атаки на Кременчук, внаслідок якої під уламками торгового центру загинуло чимало людей, є однією з найгостріших протягом кількох останніх днів. У росії всіляко намагаються відбілитися, вигадуючи то склади зі зброєю НАТО, то нібито закриття ТЦ. На останню брехню глави МЗС рф сергія лаврова в Україні відреагував нардеп і голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.
У своєму Telegram-каналі політик написав, що атака на кременчуцький "Амстор" є справжнім терактом, який здійснила російська армія. Доказом цього є виписки Державної податкової служби, що звітували про отримання великої виручки за останній робочий день торгового центру.
"У торговому центрі в день теракту працювало 58 касових апаратів, загальний виторг яких склав 2,9 млн грн", — написав Гетьманцев.
Цю цифру він згадав двічі, із сарказмом підкресливши, що подібна сума є досить великою як для "непрацюючого торгового центру".
Слід додати, що росіяни намагаються виправдати свої дії тим, що зруйнували склад зі зброєю НАТО, а пожежа, яка спалахнула від їхньої ракети, вже пізніше зачепила "Амстор". При цьому ТЦ вони виставляють як не функціонуючий. Втім, відео з місця подій, опубліковане президентом Володимиром Зеленським, чітко демонструє — російський снаряд прицільно влучив саме у саме торговий центр.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв останні дані про загиблих та поранених внаслідок терористичної атаки російської армії на Кременчук.
Також ми публікували ексклюзивний фоторепортаж з місця влучення ракети. Рятувальники невтомно розбирають завали торговельного центру, щоб мати змогу надати остаточні цифри щодо постраждалих.