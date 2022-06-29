У СБУ розставили всі крапки над "і" у скандалі зі "звільненням" Баканова

Більшість "фактів" про кадрові зміни серед української влади — вкиди ворога

Тему зі звільненням керівника Служби безпеки України Івана Баканова активно обговорювали останні кілька тижнів. Різні незалежні один від одного джерела стверджували, що колишній добрий друг впав у президента Володимира Зеленського в немилість. Саме тому йому пророкували швидке звільнення. Втім, за словами речника СБУ Артема Дехтяренка, будь-яка подібна інформація є неправдою і, швидше за все, "вкидається" російськими джерелами.

Про це він розповів під час інтерв’ю виданню "Главком", наголосивши, що про своє незмінне рішення щодо призначення Баканова на посаду нещодавно заявив і сам український лідер. Також Дехтяренко зазначив, що СБУ продовжує ефективно функціонувати навіть під час війни, що демонструє професіоналізм її керівництва.

"На моїй пам’яті це вже четверта чи п’ята хвиля подібних чуток , — каже спікер Служби безпеки. — І виникає питання: а чи не створює ці хвилі ворог? Відповідь, як мені здається, на поверхні".

За словами Артема Дехтяренка, росіяни постійно намагаються внести смуту до української спільноти, чому СБУ активно протистоїть. У цьому контексті він згадує і затримання Медведчука, і заборону проросійських полтисил, і роботу над справою Шарія та багато іншого.

"Це лише верхівка величезного айсберга. Фактично СБУ переграла російські ФСБ і ГРУ по всіх напрямках — від оперативного до кіберпростору. Ось це і є головною причиною появи різних чуток", — упевнений чиновник.

Також очільник пресслужби СБУ наголосив, що Баканов перебував на території України з початку повномасштабного вторгнення росії до України, хай навіть деякі ЗМІ стверджували протилежне.

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Зазначимо, що незважаючи на непідтвердження інсайду щодо звільнення Баканова, джерело "Телеграфа" все ще стверджує, що де-факто з початку війни СБУ керує інша людина. Найімовірніше, це може бути перший заступник керівника Василь Малюк.

Нагадаємо, що деякі перестановки в українському уряді все ж таки відбулися. Наприкінці весни було звільнено Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову. За кілька тижнів після цього з’явилися дані про першого кандидата на цю посаду, запропонованого спікером ВР Русланом Стефанчуком.