Неймовірно важливо: Італія може допомогти Україні серйозною зброєю

Офіційний Рим поки що не підтверджував інсайд колег-політиків

У Нідерландах заявили, що їхню спільну з Німеччиною ініціативу щодо постачання Україні важливого артилерійського озброєння має намір підтримати й Італія. За словами нідерландського прем’єра Марка Рютте, у Римі готові підтримати інші європейські країни, щоб "складна військова ситуація" в Україні швидше вирішилася.

Про це повідомляє видання Politico, відоме своїми інсайдами. При цьому журналісти наголошують на тому, що офіційного підтвердження від Італії поки не було, вся інформація виходить зі слів Рютте.

Прем’єр Нідерландів дав такий прогноз щодо бажання Італії взяти участь у озброєнні ЗСУ під час саміту країн НАТО, який проходив у Мадриді. Політик наголосив на необхідності отримання Україною "достатньої кількості" важкого озброєння від європейських партнерів.

Також він додав, що разом із Німеччиною планує додати ще кілька артилерійських систем, які можуть допомогти зламати російський наступ на різних ділянках фронту. Насамперед, йдеться про постачання гаубиць Panzerhaubitze 2000. За словами Рютте, "Італія теж вирішила зробити свій внесок".

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Водночас політик розкритикував інші держави НАТО, які поки що тримають дистанцію щодо допомоги Україні.

"Неймовірно важливо, щоб усі країни, які ще мають товар на полицях, доставили його [в Україну]", — зазначив Рютте.

За його словами, це справді може послабити захист деяких держав, але зараз Україна повинна отримати "пріоритетну увагу" Заходу.

Слід наголосити, що офіційні представники Італії поки що ніяк не коментували заяву Рютте. Під час спроб журналістів дізнатися більше інформації, італійські політики посилаються на закритість списків озброєння, яке надходить від них для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою зброєю Італія спочатку планувала постачати українську армію, яка протистоїть російським окупантам. Спойлер — гаубиці у переліку є, але не анонсовані Марком Рютте.

Також ми писали, що збільшити військову підтримку України ґрунтовно планує і Великобританія.