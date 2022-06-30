У Зеленського пояснили історію з "посланням путіну"

Зеленський може звернутися до президента рф публічно

У четвер, 30 червня, на 127-й день повномасштабного вторгнення рф в офісі президента України спростували інформацію, що Володимир Зеленський передав повідомлення главі кремля володимиру путіну.

Про це розповів прессекретар ОПУ Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді".

Никифоров заявив, що президент Індонезії Джоко Відодо під час зустрічі із Володимиром Зеленським обговорював питання блокування українських портів. А про "послання путіну" не йшлося, адже глава держави може звернутися до путіна публічно у відеозверненні.

"Індонезія — один з найбільших імпортерів пшениці з України, тому блокування українських портів було основною темою на переговорах президентів в Києві.

Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона ж буде відповідати за продовольчу кризу, яка може утворитися, якщо терміново не розблокувати українські порти.

Саме про це Володимир Зеленський у деталях розповів Джоко Відодо.

Що стосується будь-яких послань, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях", — розповів Никифоров.

Нагадаємо, 30 червня за підсумками зустрічі з президентом росії путіним президент Відодо заявив, що передав йому послання від президента України Володимира Зеленського.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський прийняв резонансне рішення Ради національної безпеки й оборони про створення в Україні реєстру олігархів. Крім того, президент України назвав головну хворобу путіна.