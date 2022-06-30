Рус

У Зеленського пояснили історію з "посланням путіну"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
826
Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що передав послання Володимира Зеленського володимиру путіну Новина оновлена 30 червня 2022, 22:17
Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що передав послання Володимира Зеленського володимиру путіну

Зеленський може звернутися до президента рф публічно

У четвер, 30 червня, на 127-й день повномасштабного вторгнення рф в офісі президента України спростували інформацію, що Володимир Зеленський передав повідомлення главі кремля володимиру путіну.

Про це розповів прессекретар ОПУ Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді".

Никифоров заявив, що президент Індонезії Джоко Відодо під час зустрічі із Володимиром Зеленським обговорював питання блокування українських портів. А про "послання путіну" не йшлося, адже глава держави може звернутися до путіна публічно у відеозверненні.

"Індонезія — один з найбільших імпортерів пшениці з України, тому блокування українських портів було основною темою на переговорах президентів в Києві.

Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона ж буде відповідати за продовольчу кризу, яка може утворитися, якщо терміново не розблокувати українські порти.

Саме про це Володимир Зеленський у деталях розповів Джоко Відодо.

Що стосується будь-яких послань, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях", — розповів Никифоров.

Нагадаємо, 30 червня за підсумками зустрічі з президентом росії путіним президент Відодо заявив, що передав йому послання від президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прийняв резонансне рішення Ради національної безпеки й оборони про створення в Україні реєстру олігархів. Крім того, президент України назвав головну хворобу путіна.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Володимир Зеленський