Мир в Україні можливий лише після поразки росії, - Олександр Корнієнко

Перший віцеспікер парламенту оцінив для "Телеграфу" поточну ситуацію на політичному фронті

рф буде готова до перемовин тільки за умови переламу на фронті або в економіці.

Такі прогнози в інтерв'ю "Телеграфу" дав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Допоки ж в Кремлі говорять тільки мовою ультиматумів — наголосив віцеспікер.

"Щодо тривалості війни, то тут багато чого залежить від позиції наших західних партнерів і вони це розуміють не гірше за нас", — заявив Олександр Корнієнко.

Мовляв, найперше потрібно зупинити ворожий наступ, та повернути контроль над окупованими від 24 лютого територіями. А для цього потрібно більше зброї — твердить віцеспікер.

За його словами, є надія, що "перелік країн, які постачатимуть багато зброї, буде розширюватись". Крім того, лунає "обнадійлива риторика з боку Німеччини та Франції".

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В інтерв'ю "Телеграфу" віцеспікер також розповів, чи справдилися надії на Мадридський Саміт НАТО.

"Альянс на рівні стратегії затвердив інше ставлення до росії, ніж було, і це може багато на що вплинути" — певен Олександр Корнієнко. А на фінансовому фронті активно працює група Єрмака-Макфола. Йдеться про те, щоб "зробити ці санкції (проти Москви — ред.) неминучими" — наголосив віцеспікер українського парламенту.

За його словами, "шість пакетів прийнято, але росія знайшла дуже багато способів їх обходити". Відтак, "вже досліджується, як кремль буде намагатись обійти ембарго на експорт нафти".

Серед причини повномасштабного вторгнення Олександр Корнієнко називає "провал російської агентури". Мовляв, у Кремлі зрозуміли, що "Медведчук, Деркач та інші брали у росії гроші, і "розводили" росіян". Велике інтерв'ю першого віцеспікера "Телеграфу" можна почитати тут.