"Цунамі накриє і вас": Зеленський яскраво виступив із промовою на європейському фестивалі

Злочинна російська влада взяла в заручники мільйони людей у всьому світі, заблокувавши Україні вихід із портів у Чорному морі. За словами українського лідера Володимира Зеленського, така агресивна поведінка путінського режиму стала загрозою реального світового голоду. Якщо його вдасться уникнути, то продовольча криза явно трапиться, переконаний політик.

Про це президент розповів під час виступу перед учасниками фестивалю цифрових технологій та медіа 4Gamechangers, що проходить 1 липня у австрійській столиці Відні. Зазначимо, що Зеленський з’явився перед гостями заходами вже у звичному для себе онлайн-форматі.

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