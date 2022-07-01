Україна виграла "битву за борщ": що вирішило ЮНЕСКО

Культуру приготування цієї страви внесено під захист

Україна виграла символічну "війну за борщ", яка розпочалася ще до повномасштабного вторгнення росії до України. За словами міністра культури та інфорполітики Олександра Ткаченка, борщ було визначено споконвічно українською стравою, а також внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це чиновник розповів на особистій Facebook-сторінці у п’ятницю, 1 липня, одразу після закінчення 5-го позачергового засідання Міжурядового комітету з питань охорони нематеріальної культурної спадщини. Цей захід став можливим лише після відповідного звернення Мінкульту.

Офіційно статуса спадщини ЮНЕСКО набув не сам борщ, а елемент "Культура приготування українського борщу". При цьому Олександр Ткаченко наголошує на важливості виграної "битви за борщ", яку Україна вже давно вела проти росії, котра намагається привласнити собі навіть нашу кухню.

"Скільки б маша захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці і забороняли готувати", і взагалі наш борщ — це "прояв екстремізму та нацизму", це "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", — наголосив міністр.

При цьому він додав, що українці із задоволенням готові ділитися і борщем, і секретами його приготування з цивілізованими країнами. При цьому дістатись може навіть і далеким від цивілізації, аби вони мали "хоч щось світле і смачне".

Також Олександр Ткаченко подякував за допомогу у цій битві експертам Марині Соботюк, Євгену Клопотенко, а також представникам українського Міністерства закордонних справ.

Зазначимо, що фраза чиновника про спікера МЗС рф марії захарової є прямим посиланням до її скандальної квітневої заяви про український борщ. Серед іншого, вона припустила, що спроби зберегти борщ як споконвічно національну страву України є екстремізмом. А саме з таким явищем, стверджувала захарова, і бореться росія. Насправді, жінка спробувала дуже безглуздим чином пояснити причину вторгнення росії.