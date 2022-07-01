Ядерна зброя та удар по Києву: які заяви робив лукашенко про війну та Україну останнім часом

олександр лукашенко погрожує Києву ударом і просить росію готуватись до ядерної війни

Невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко пригрозив країнам пострадянського простору зникненням. Таку заяву він зробив на форумі регіонів Білорусі та росії, повідомляє офіційний сайт Лукашенка.

"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою, якщо, звісно, ​​вони хочуть зберегти свої суверенітет та незалежність. Поки що ті, що сумніваються, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання і згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути", — сказав лукашенко.

Зазначимо, що це далеко не перша така різка заява лукашенка останнім часом. Напередодні самопроголошений президент не змовчав і щодо ядерної зброї: закликав росію готуватися до її застосування. Таку думку він висловив під час зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим.

За словами самопроголошеного президента, росія і Білорусь лише "на пів кроку" відреагували на тренування Заходу із застосування ядерних боєголовок.

"Ми ще не відповідали дзеркально… Ми ще цього не зробили. Але ми повинні бути готові. Ми повинні порох тримати сухим у всіх напрямках", — сказав лукашенко.

А під час зустрічі з заводчанами у Бобруйську лукашенко відповів, що готовий ударити по Києву:

"Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, доки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватиметесь на Мозирський нафтопереробний завод, а у них така шалена думка була, ми миттєво відповімо. Якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи до України".

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Чому лукашенко вирішив, що хтось збирається вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу залишається невідомим, як і місце звідки "готувався напад на Білорусь" (фраза, яка ходить за лукашенком від початку масштабного вторгнення рф).

Нагадаємо, генерал Сергій Кривонос вважає загрозу нападу з боку Білорусі дуже високою. Він припустив що на окремих напрямках білоруси можуть і самостійно розпочати наступ.