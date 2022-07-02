Загроза вторгнення Білорусі: влада Львова вже готується до оборони, а у Зеленського виступили із закликом

Ситуація на північних кордонах України є непередбачуваною

Імовірність ескалації конфлікту та прориву українського кордону з боку Білорусі високо оцінюють деякі військові експерти. Не дивно, що на фоні цього західні області почали готуватися до можливо майбутньої оборони, складаючи спеціальні плани та координуючи сили. Принаймні ці вже зайнялася команда мера Львова Андрія Садового. При цьому в Офісі президента запевняють, що ситуація з білоруською армією є контрольованою, а в разі небезпеки людей встигнуть попередити.

Позицію влади висловив у своїх соцмережах заступник президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що панічні новини, які зараз заполонили багато медіа, працюють "на руку" росії, створюючи додатковий психологічний тиск.

За словами чиновника, українська влада добре розуміє, що зараз відбувається на території Білорусі. Також триває відстеження рішень та висловлювань білоруського диктатора олександра лукашенка, який зараз максимально виявився "між двома вогнями".

"Ми готові до будь-яких сценаріїв, — запевняє Подоляк. — У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна-Білорусь готове".

Якщо ж якась загроза справді стане реальною, мирне населення обов’язково попередять, перш ніж стане пізно.

Подібні прогнози дуже заспокоюють, якби не ініціативність деяких інших політичних особистостей. Утім львівський мер Андрій Садовий вважає за краще бути готовим до будь-яких несподіванок. Тому він зібрав спеціальну команду з цивільних та військових, з якими обговорив ймовірний план оборони міста.

"Важливо, щоб львів’яни знали, що місто в безпеці, а ворог не мало достатньо інформації для здійснення провокацій, — зазначив Андрій Садовий. — Імперія впаде. Україна переможе. Рішення про наступ на Львів буде останнім рішенням у житті цих потвор. Просто знайте це".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою незвичайною заявою олександр лукашенко виділився днями. До речі, воно стосувалося не лише України, а й інших країн колишнього Радянського Союзу.

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