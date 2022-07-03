Центральна Азія "між двох вогнів": лукашенко натякнув на війну у ще двох країнах

Глава Білорусі назвав дві країни, де може дестабілізуватися ситуація

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі олександр лукашенко, який "відзначився" дивними заявами стосовно бойових дій в Україні, раптово спрогнозував "переділ світу" у Центральній Азії.

Як передають пропагандистські російські ЗМІ, білоруський диктатор переконаний, що в країнах Азії найближчим часом відбудеться серйозна сутичка.

Як вже стало традиційним для лукашенка, у такому ході подій він звинувачує Захід, мовляв "вони хочуть домінувати у світі" та "бомбити тих, хто підняв голову".

"Причина в зародженні нових відносин у світі, багатополярності. Сьогодні йде боротьба не тільки за наш пострадянський простір, його європейську частину, сьогодні розгорнулася боротьба за Середню Азію, де і наші колишні радянські республіки", — заявив глава Білорусі.

На думку лукашенка, ситуація може вийти з-під контролю одразу у двох країнах — Казахстані, де вже були масові протести, а також Узбекистані.

"Узбекистан почали качати. І сьогодні вже заявляють, що там іноземці доклали руку. Не підуть вони й від Казахстану. Там складна ситуація", — продовжив він.

Білоруський диктатор резюмував, що Центральна Азія опинилася "між двох" вогнів.

Нагадаємо, що днем раніше лукашенко звинуватив Захід у плануванні атаки на Білорусь та західну Україну й натякнув, що готовий бити по так званим "центрам прийняття рішень", які знаходяться в країнах Європи. До слова, останнім часом ризик приєднання військ Білорусі до війни проти України суттєво зріс, адже російська влада робить все для цього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що білоруський диктатор відзначився заявою про ядерну війну, до якої надто активно закликав країну-агресорку росію.