У Зеленського назвали три причини, через які рф сама бомбить свої міста

Українські політики продовжують фіксувати кожний злочин країни-агресора

В Офісі президента України відреагували на гучні звинувачення у брехні, які пролунали з боку глави російського МЗС сергія лаврова. Як відомо, дипломат заявив, що Київ бреше, кажучи, нібито російські військові самі обстрілюють територію рф з метою створення провокацій. На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, для того, щоб наважитися на подібний крок, у Кремля зараз є щонайменше три причини.

Їхній чиновник перерахував в особистому Twitter-акаунті в середу, 6 липня. Також Подоляк зазначив, що коли настане час розплати, то її вимагатимуть у верхівки російської влади не лише українські громадяни.

За словами представника Офісу президента, Кремль своїми розпорядженнями щодо провокативного обстрілу прикордонних областей росії вбиває відразу кількох зайців.

По-перше, таким чином росіян відволікають від "холодильника" — тобто від зниження зарплат та загального рівня життя, а також підвищення цін на всі звичні товари.

По-друге, за допомогою подібних провокацій російська влада разом із пропагандистами підігріває градус антиукраїнської істерії у суспільстві.

Третім і важливим чинником є спроба росіян перешкодити Заходу спрямовувати Україні нове озброєння. Мовляв, ось, ви поставили їм далекобійну зброю і вони почали палити по мирних містах.

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"Але все це фіксується, — підкреслив Михайло Подоляк. — На Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним".

До речі, варто зауважити, що факт обстрілу російською стороною того ж таки Білгорода зафіксований завдяки фотографіям. Як видно на знімках, у місцевих будинках застрягли уламки снарядів системи "Панцир-С1", яка є на озброєнні лише в армії рф.

І при цьому кремлівські політики продовжують виставляти себе жертвами ситуації, а також загрожувати миру ядерною розправою, якщо порушуватиме питання трибуналу.