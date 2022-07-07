рф видихається у війні проти України: експерт назвав важливу ознаку

Путінські солдати готуються до затяжної оборони захоплених територій

Повільне просування російських військ на Донбасі, де за два великі міста їм довелося воювати близько трьох місяців, значно стримало запал загарбників і зменшило їх сили. Згідно з прогнозом директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, зараз є всі ознаки того, що росія нарешті почала видихатися у нинішній війні. Проте її наступним кроком буде не капітуляція, а перехід до глухої оборони.

Експерт вважає, що на це насамперед натякає початок робіт над фортифікаційними спорудами на окупованих територіях Запорізької області. Насамперед це стосується атомної електростанції в Енергодарі, пише "РБК-Україна".

Бадрак наголошує, що наказ окопуватись поряд із Запорізькою АЕС було віддано російським диктатором владимиром путіним. Це пов’язано з тим, що у Кремлі планують продовжити ядерний шантаж як України, так і всього світу. При цьому навіть червоною кнопкою можна буде більше не погрожувати.

"Те, що відбувається поряд із Запорізькою АЕС, — це якраз свідчення того, що російська сторона видихається і хоче перейти в оборону", — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яких провокацій росіяни можуть вдатися в окупованому Енергодарі та які випробування доводиться терпіти працівникам ЗАЕС.