Ставити себе вище за рішення інших людей російські політики вміють і люблять

Російський міністр закордонних справ сергій лавров дуже неординарно відреагував на відмову деяких своїх колег із країн "Великої двадцятки" від загального фото на саміті глав МЗС. Серед іншого він заявив, що нікого фотографуватися не запрошував і загалом приїхав на заходи суто через запрошення Індонезії.

Коментар лаврова вже цитують різні росЗМІ, повідомляє "Телеграф". За словами політика, сам він нікого не "бойкотував" під час засідання, як і представники інших держав — його. При цьому все ж загальної фотографії учасників з’їзду, судячи з усього, таки не буде.

Варто зазначити, що пояснюючи ситуацію, лавров не зміг встояти перед можливістю вкотре докорити Заходу у непрофесійності та відсутності етики. Як приклад, він навів відмову деяких міністрів від участі у вітальному прийомі, влаштованому представниками Індонезії.

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"Вони туди не прийшли, — розповів політик. — Але це їхнє бажання, розуміння протоколу, просто ввічливості".

Також сергій лавров стверджує, що західні країни зараз блокують Україні можливість перейти до мирних переговорів із росією. Нібито саме через океан Київ "примушують" брати нове озброєння. Також традиційно дипломат звинуватив ЗСУ в обстрілах міст та загибелі мирного населення. Подібна біполярність заяв лаврова і дій російської армії виглядають дуже цинічно на тлі його заяв про "роздвоєність Заходу".

Додамо, що лавров також заявив, що Індонезія направила запрошення для участі в осінньому саміті G20 російському диктатору володимиру путіну. При цьому іноземні політики наголошують — путін є небажаним гостем на цьому заході. Максимум, на який він може розраховувати, – це виступ у режимі "онлайн".

Однак сам президент рф був би не проти приїхати до Індонезії, хоча раніше такого бажання і не виявляв.