лавров не виніс приниження та залишає саміт "Великої двадцятки" — ЗМІ

Кремлівському політику не сподобалося ставлення інших дипломатів

Російський дипломат сергій лавров повернеться до рф із Індонезії ще до закінчення саміту міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки". Причина — у бойкоті, який йому негласно оголосили представники інших держав, які прибули на зустріч. Почалося все з відмови робити спільне фото, що є однією з традицій подібних заходів.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, повідомляє "Телеграф". Головна причина такого ставлення іноземних політиків до лаврова — його підтримка війни в Україні та загальна лінія агресивної путінської політики.

Як повідомляють ЗМІ, достроковий від’їзд лаврова на батьківщину підтвердила речник російського МЗС марія захарова. За її словами, політик закінчить заплановані двосторонні переговори, проведе зустріч для журналістів, після чого поїде. Таким чином, на офіційному обіді, який влаштовується для учасників саміту, сергія лаврова не буде.

Цікаво, що відразу після свого виступу перед колегами глава МЗС рф залишив зал. Також він начебто проігнорував питання, поставлене його німецькою колегою Анналеною Бербок.

Варто додати, що не надто тепло прийняли сам приїзд сергія лаврова навіть журналісти. Представників кількох видань вивели з прес-конференції у четвер, коли вони поставили дипломату питання про те, чи збирається росія закінчити війну в Україні.

Дуже цікавим подібне ігнорування частини офіційних заходів на саміті виглядає у розрізі останніх заяв лаврова. Після того, як інформація про бойкот деяких країн просочилася в пресу, політик заявив, що нікого не змушує з собою фотографуватися. Також він звинуватив Захід у недотриманні правил пристойності та банальної ввічливості до господарів саміту — Індонезії.