"Заважаю вашим підлеглим": мер Чернігова звернувся до Зеленського із гучною заявою

Чиновник просить главу держави не допустити страждань жителів Чернігова

Центральна та місцева влада мають працювати спільно, щоб не допустити роз’єднання українців під час війни та після неї. З таким головним посилом до президента Володимира Зеленського звернувся мер Чернігова Владислав Атрошенко. Як відомо, чиновника з початку літа не випускають за кордон, знаходячи для цього нові приводи, хоча він намагається налагодити відносини з іноземними колегами.

Відео-спіч було оприлюднено на офіційній Facebook-сторінці Атрошенка у п’ятницю, 8 липня. Він наголосив, що це його перше офіційне звернення до Зеленського за допомогою.

За словами Атрошенка, деякі підлеглі президента не надто прихильні до того, як мер Чернігова будує свою політику, а тому всіляко припиняють його спроби налагодження зовнішньополітичних зв’язків.

"Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 86% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників", — наголосив Владислав Атрошенко.

Чиновник стверджує, що це проявляється не тільки в заборонах виїзду за кордон, які повторюються, а й у "вітаннях" від силовиків, різних інформаційних атаках, а також блокуванню нормальної роботи. Остання ж зараз здебільшого полягає у відновленні Чернігова після жорстоких атак російських окупантів.

Владислав Атрошенко впевнений, що його можуть спробувати прибрати з посади, причому незаконно. Тому він і просить Зеленського втрутитися у ситуацію, приструнивши своїх підлеглих, котрі намагаються вести політичну атаку.

"Чернігівці чекають на ваше неупереджене і зважене рішення. Чекають, що ви будете з людьми. Як це було завжди. І особливо — на початку війни", — підсумував чоловік.

Варто зазначити, що після другої спроби Атрошенка залишити Україну, яка обернулася невдачею, заступник очільника ОП Кирило Тимошенко завуальовано натякнув на можливе усунення мера Чернігова з його посади.

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