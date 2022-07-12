"Біжіть, поки міст ще цілий": у Криму істерять через вибухи у Новій Каховці

У мережі сміються через те, що таку яскраву реакцію гауляйтерів викликали всього вісім HIMARS, які поки що є на озброєнні України

Знищення російського військового складу у Новій Каховці вночі з 11 на 12 липня стало предметом активного обговорення російських пропагандистів та політиків. Особливо яскраво істерику виявляють окупаційна "влада" Кримського півострова — називають удар "тероризмом" і стверджують, що українці начебто обстрілюють мирне населення.

Чомусь ні невизнаний "глава" Криму сергій аксьонов, ні гауляйтер Севастополя михайло развожаєв не вважають ракетні атаки по Харкову, Миколаєву, Одесі та іншим українським містам "терористичними", а лише продовжують говорити про неіснуючих "укронацистів". Втім, у мережі швидко пояснили, чого їм варто очікувати далі.

Спочатку аксьонов заявив, що удар по складу в Новій Каховці є нічим іншим, як помстою ЗСУ за "поразки на фронтах", а також за те, що мирні жителі тимчасово окупованих територій нібито "обирають росію".

"Завдання у терористів усіх мастей завжди однакові: залякати мирне населення, не допустити налагодження нормального життя. Але ні те, ні інше не вийде. Нацистська влада ніколи не повернеться на звільнені території, а цілі спеціальної військової операції обов'язково будуть досягнуті. Це найкраща гарантія безпеки для всіх", — написав він у своєму Telegram-каналі, додавши, що Україна, як держава, має зникнути з карти світу.

Схожою реакцією виділився і гауляйтер Севастополя развожаєв, який визначив знищення військового складу як "звірячий теракт". Цікаво, що за його словами, росія зараз займається роздачею пенсій у Новій Каховці, яку (!) Україна позбавила можливості отримувати гроші. Звичайно ж, саме Україна, а не відключення зв’язку російськими солдатами та неможливість фінансової системи нормально функціонувати. Проте развожаєву, схоже, із захопленого Криму не надто добре видно, хто саме є терористом.

Втім, що йому, що аксьонову користувачі мережі вже встигли сказати і про це, і про те, що їх може очікувати в майбутньому. Загалом реакція інтернет-юзерів дуже однозначна — усі окупанти мають бути знищені або вигнані з української землі.

Варто зазначити, що атака на склад у Новій Каховці допомогла залишити російську армію без значної кількості військової техніки та інших автомобілів. Також загинуло кілька ворожих солдатів, що значно підірвало загальний бойовий дух окупантів.

До речі, хоч удар ЗСУ і був дуже точним, вибухова хвиля зашкодила деякі інші об’єкти інфраструктури. Саме тому жителів Нової Каховки наполегливо просять якнайшвидше евакуюватися з міста.