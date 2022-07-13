Польща оголосила про готовність надати ще один варіант військової допомоги Україні: деталі

Політик наголосив, що мир в Україні є прерогативою польської держави.

Польща, яка напередодні презентувала Україні чергову партію найважливішого для ЗСУ озброєння, заявила про готовність розпочати черговий етап військової допомоги Києву. Цього разу — навчальний, адже наші західні сусіди прагнуть допомогти підготувати українських саперів до тривалої та нелегкої роботи з розмінування десятків квадратних кілометрів території.

Про це повідомило видання Polskie Radio, посилаючись на слова міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, який напередодні побував із візитом у столиці України. Політик наголосив на важливості співробітництва країн і висловив надію на швидкий мир у нашій державі.

Також він зазначив, що розмовляв із вищим українським керівництвом щодо можливості почати навчати українських військових польськими інструкторами — у тому числі й у саперній справі.

"Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати, – пояснив свою пропозицію Блащак. – Ми готові навчати українських військових".

Слід додати, що загальна сума польської допомоги для української армії перевищила 700 млн. доларів. І це лише офіційно від держави. А сам народ, як відомо, активно волонтерить заради українців, а ще розпочав збір на "Байрактари" для ЗСУ. До речі, оголошена сума дуже амбітна — 22,5 млн злотих.

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