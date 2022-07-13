"Стингери", гаубиці та гранати: Німеччина відзвітувала про підготовку військової допомоги Києву

До списку входить як летальна техніка, так і медична допомога

У Німеччині остаточно розібралися з проблемами у постачанні озброєння для ЗСУ та вже оприлюднили список чергової партії військової допомоги, яку готують передати Україні. У загальному списку близько п’ятдесяти позицій, частину з яких складають гаубиці Panzerhaubitzene 2000, а також ракети для ПЗРК Stinger.

Весь список був оприлюднений на сайті Бундестагу, передає "Телеграф". Німецькі чиновники наголошують: жодних термінів передачі не озвучуватимуть через міркування безпеки — цю інформацію повідомлять вже після успішної доставки озброєння українським воїнам.

Зазначається, що загальна сума, виділена на модернізацію військової техніки Берліном, дорівнює 2 млрд. євро. Левова частка цих грошей буде витрачена на озброєння для України.

Серед найважливіших позицій, які представлені в німецькому списку, значаться 7 самохідних гаубиці Pzh 2000, 100 тисяч ручних гранат, 500 ракет для зенітних комплексів Stinger, а також 2,7 тисячі протиповітряних ракет "Стріла". Також у переліку вказано майже 15 тисяч протитанкових мін та безліч боєприпасів до різної стрілецької зброї.

Також до списку увійшли: - 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами; - 5300 зарядів вибухової речовини; - 100 000 метрів детонуючого шнура та 100 000 вибухових капсул; - 350 000 детонаторів; - 10500 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Крім цього, Німеччина спільно з Естонією хоче передати Україні мобільний польовий госпіталь і величезну кількість різної гуманітарної допомоги — це і медичні препарати, і сухпайки, і амуніція для української армії. Не залишаться наші захисники і без додаткових поставок палива, частина з яких уже здійснюється в Україну.

Робота із західними партнерами щодо отримання необхідного озброєння триває. Також інші країни надають інші види допомоги. Як, наприклад, Польща, яка висловила готовність підготувати українських саперів до нелегкої та копіткої роботи з розмінування території.