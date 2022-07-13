"Це блеф": Дзеркаль розкрила, як рф обманює Німеччину з газовою турбіною

Шантаж партнерів — одна з найулюбленіших тактик російських політиків та підприємців

Питання з ймовірною "зрадою" щодо передачі Німеччини Канадою підсанкційної газової турбіни для російського газопроводу "Північний потік" залишається дуже актуальним. Росіяни за допомогою фактичного шантажу вимагають німців йти на поступки, тим самим штовхаючи їх зневажити прийняті Європою фінобмеження проти Москви. Водночас вони демонструють слабкість іноземних партнерів, які не здатні встояти перед натиском Кремля.

Така думка прозвучала від радниці міністра енергетики України Лани Зеркаль в ефірі програми "Орестократія", автором якої є шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар. Невеликим фрагментом інтерв’ю з чиновницею журналіст поділився у своєму Telegram-каналі, таким чином проанонсувавши вихід повного випуску.

За словами Зеркаль, німецькі політики мають свої причини переживати через функціонування першого "Північного потоку".

"Зараз росіяни зменшили постачання через нього на 40%. І для німців це суттєво, — пояснює вона. — По нашому маршруту теж йде не повний обсяг газу, по "Північному потоку" — лише 60%. І вони [росіяни — ред.] кажуть: якщо не буде турбіни, ми взагалі будемо змушені зупинити [подачу газу]".

Таку позицію російської сторони Лана Зеркаль відкрито називає "блефом". Радниця міністра підкреслює, що у росіян достатньо турбін для ремонту "ПП" і без санкційної, яка знаходиться в Канаді. Однак у такий спосіб вони привертають увагу до себе і водночас вбивають кілька зайців одразу.

По-перше, це щось на кшталт "виховної процедури" для німців. По-друге, можливість показати слабкість іноземних партнерів, їхню залежність від російських енергоносіїв, каже Зеркаль.

"Німці, звичайно, трактують це інакше. Вони кажуть: ми зараз цю турбіну з-під санкцій виведемо, і у росіян не буде інших причин, щоб не постачати нам газ. Вони вони досі вважають, що росіяни будуть поводитися чемно, згідно з правилами чи контрактами", — озвучує реальну ситуацію чиновниця.

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На її думку, після поступок Німеччини щодо турбіни росіяни вигадають ще якусь каверзу. Це українська сторона може заявляти, що має значний досвід у спілкуванні з Москвою. Лана Зеркаль наголосила: історія показує, що якщо росіяни "починають заганяти, то заганяють до останнього". Тому Берліну треба перерости цю залежність, наче "дитячий комплекс", вважає політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на скандальне рішення канадських та німецьких партнерів відреагувала Україна. Спойлер — відповідь дипломатичного Києва була не надто позитивною.