Європа має спосіб відповідати на російські загрози, не починаючи війну – Боррель

Удари по російській економіці надовго зупинять нормальний розвиток країни-агресора

Європейські країни не хочуть розпочинати повномасштабну війну з росією, але готові й далі допомагати Україні тримати оборону проти окупаційної навали. В першу чергу для цього будуть застосовуватися посилені санкції, що все більше й більше вражають економіку рф та впливають на загальні настрої всередині країни. Така заява високого представника Євросоюзу із питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля лише підкреслює готовність Заходу до введення чергового, уже сьомого санкційного пакету проти Москви.

Про загальні настрої європейців політик розповів у власному блозі, що розміщений на сайті Європейської служби зовнішніх дій. Окрім критикування росії, Боррель також писав про необхідність зміцнення загального об'єднання Європи перед викликами, які виникають завдяки Кремлю.

На його думку, економічна взаємозалежність держав у цивілізованому світі, яка працювала раніше, вже не є ефективною. Саме тому сподіватися, що вона допоможе налагодити міжнародні відносини, навряд треба.

"Ось чому Європа має стати реальною силою, до чого я закликав із самого початку свого перебування на посаді, — написав Жозеп Боррель. — Зіткнувшись із вторгенням до України, ми перейшли від дебатів до конкретних дій, показавши, що на провокацію Європа може відповісти".

Також він підкреслив, що жодна європейська країна не хоче починати війну з росією, але підтримка України залишиться приорітетом. В першу чергу — завдяки введенню санкцій та різноманітній допомозі, яку отримуватиме Київ. До того ж, перенонаний Боррель, економічні санкції в найближчі кілька місяців доведуть свою ефективність ще більше, ніж раніше.

Водночас, наголошує він, варто бути готовим, що побічні ефекти від санкційної політики можуть початково здатися занадто великими. Утім бажаного, на думку Борреля, все ж буде досягнуто без втрат для Заходу.

Нагадаємо, що санкціями із агресією росії бореться не лише Європа. Нещадавно додатковий пакет обмежень було запроваджено Канадою. Він торкнувся хімічної, енергетичної та виробничої галузей, що погіршить економіку рф ще більше.