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Хто замість Джонсона? Головна претендентка розповіла, чи допомагатиме Україні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Наразі Пенні Мордонт обіймає посаду молодшого міністра торгівлі Новина оновлена 17 липня 2022, 14:30
Наразі Пенні Мордонт обіймає посаду молодшого міністра торгівлі

Конфлікт із росією не був потрібен офіційному Лондону, проте війна, розпочата путіним, змінила все

У Великій Британії триває боротьба за крісло прем’єр-міністра країни, нещодавно звільнене Борисом Джонсоном, який пішов у відставку. Після першого туру в "грі" залишилися лише шестеро кандидатів, одним із яких є Пенні Мордонт, нині молодша міністр торгівлі Британії. Важливим для України є бажання цього політика продовжувати зовнішнє співробітництво з Україною, сильно зміцнене все тим же Джонсоном.

У своїй готовності допомагати Києву протистояти нинішній війні з росією Мордонт зізналася в особистій колонці для видання The Telegraph. Серед іншого вона розповіла, що не лише зустрічалася з українськими депутатами, а й прийняла у власному будинку одного з наших співвітчизників, який опинився у статусі біженця.

На думку Пенні Мордонт, нинішня позиція Британії щодо підтримки України на світовій арені є одним із головних здобутків Бориса Джонсона. Саме тому вона планує всіляко продовжувати подібну політику, не знижуючи допомогу союзникам.

Також вона вважає, що у нинішньому столітті чітко можна відстежити, які цінності переслідує відкрита, цивілізована спільнота — за прикладом британської, та авторитарні режими, як в росії.

У разі своєї перемоги Мордонт обіцяє подвоїти зусилля щодо співпраці з Євросоюзом та Сполученими Штатами — і щодо безпосередньої допомоги, і щодо залучення інших країн до цього. Також міністр вважає, що Захід має продовжувати санкційний тиск на росію та планувати фінансовий транш для відновлення України після її перемоги у війні.

"Ми не прагнули конфронтації з росією, — підкреслила Пенні Мордонт. — Але акт путінської агресії проти свого сусіда означає, що ми не можемо пройти повз, нічого не роблячи".

Зазначимо, що зараз чиновниця є другою за популярністю серед претендентів на місце голови Консервантивної партії Британії після ексочільника міністерства фінансів Ріші Сунака. До речі, саме Сунака Борис Джонсон, який оголосив про відставку, підтримує найменше. Хто ж імпонує великому другові України, читайте у нашому матеріалі.

Також "Телеграф" розповідав, що може чекати на самого Джонсона після того, як він офіційно залишить посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

Теги:
#Велика Британія #Вибори #Борис Джонсон #Прем'єр-міністр Великобританії