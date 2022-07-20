Українське зерно, "лякалки" для НАТО та поділ Сирії: про що говорив путін на зустрічі з Ердоганом в Ірані

Російський лідер намагається налагодити зв’язки із Близьким Сходом

У вівторок, 20 липня, відбувся другий закордонний візит російського кривавого диктатора володимира Путіна за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На цей раз пошуки союзників привели його до іранської столиці — Тегерана. Тут і відбулася тристороння зустріч – політик говорив з іранським президентом Ібрагімом Раїсі та турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Вони обговорили низку питань, серед яких була і російсько-українська війна. Перед цим заходом путін зустрічався з верховним аятолою Ірану Алі Хаменеї, що вже наробило галасу в соцмережах.

"Телеграф" дослідив публікації зарубіжної преси, щоби проаналізувати головні заяви сторін. Для більшої зручності ми зібрали головні підсумки путінського візиту на Близький Схід в один матеріал.

Війна з Україною

Під час вже згаданої зустрічі з Хаменеї путін говорив про бойові дії в Україні. Що цікаво, іранський духовний лідер підтримав кремлівське рішення про вторгнення, хоч і назвав війну "складним та насильницьким питанням".

На думку аятоли, якби РФ "не виявила ініціативу", то її б перехопила якась неназвана друга сторона, все одно спровокувавши конфлікт. Також Хаменеї сказав путіну, що проти "сильної та незалежної росії" виступає Захід — а не агресивна політика Кремля і постійне втягування інших народів у війну, звичайно ж.

Цинічність путіна також не мала меж — він назвав великою трагедією загибель мирного населення, однак винуватцями цього знову призначив Захід — нібито через те, що росію було "спровоковано".

Українське зерно

Як відомо, Туреччина є одним із головних посередників між Україною та рф у контексті обговорення розблокування морських портів для постачання продовольства іншим країнам. Частина джерел стверджує, що вже цього тижня українські, турецькі, російські політики та представники ООН зможуть підписати договір, який дозволить розпочати роботу з позбавлення миру від загрози голоду.

"За вашого посередництва ми просунулися вперед. Ще не всі питання вирішені, але те, що є зрушення, вже добре", — заявив путін, говорячи з Ердоганом.

Нагадаємо, що в українських портах простоює близько 22 млн тонн зернових.

Страхітливе НАТО

Західні країни були однією з головних тем обговорення путіна з лідерами країн Близького Сходу. В Ірані, наприклад, підтримують кремлівський наратив щодо провини НАТО у початку повномасштабної війни в Україні.

"НАТО не знало б кордонів, якби для нього було відкрито шлях. І якби його не зупинили в Україні, вона почала б ту ж війну, використовуючи Крим як привід", — цитують ЗМІ пряму мову Алі Хаменеї.

Цікаво, що офіційно Іран не визнає результатів псевдореферендуму 2014 року щодо переходу Криму до складу росії, проте деякі політики дозволяють собі подібні висловлювання.

Виступаючи в Тегерані, путін заявив, що на рф постійно тисне США, у тому числі щодо членства України в Альянсі. Також він звинуватив Київ у несамостійності через те, що в більшості переговорів з цього питання фігурує офіційний Вашингтон.

Панування долара

Одним із найбільш неочікуваних моментів зустрічі стало обговорення "незалежності" росії від інших країн, у тому числі США. Алі Хаменеї вважає можливість розплачуватись за зовнішніми боргами національною валютою — нормою.

"Долар США має бути поступово вилучений зі світової торгівлі, і це можна зробити поступово", — заявив духовний лідер на зустрічі з путіним.

Конфлікт у Сирії

Багато уваги на зустрічі з Раїсі та Ердоганом путін приділив Сирії. Як відомо, Туреччина та росія перебувають по різні боки барикад щодо цього конфлікту, що не заважає їм розвивати іншу співпрацю.

Турецький президент наголосив на необхідності відтіснити курдських бойовиків від турецьких кордонів і заявив про бажання створити безпечну зону вздовж кордону із Сирією. Також він висловив сподівання на те, що росія та Іран приєднаються до офіційної Анкари "у цій боротьбі".

"Найбільша послуга, яку буде надано сирійському народу, — це повне видалення сепаратистської терористичної організації з територій, які вона окупує", — сказав Ердоган.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки путін створює нові плацдарми для терору Заступник гендиректора телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв вважає, що Сирія продемонструвала світові, що її по суті не існує

Співробітництво Москви з Близьким Сходом

Іран є чудовим прикладом союзника для російського режиму, адже багато в чому виявляє ту ж тиранію — пригнічується будь-яке інакодумство, а західні цінності ганьбляться.

"Наші відносини розвиваються добрими темпами", — підкреслив володимир путін, зустрічаючись з Раїсі.

Також він додав, що працюватиме у напрямку посилення співпраці у сфері міжнародної безпеки. Також політик висловив бажання підтримати Іран щодо ядерної угоди, а також виступив за повне скасування санкцій проти Ірану — нібито для "розвитку співробітництва в будь-яких галузях без дискримінації".