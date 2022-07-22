Небезпека для України: Каспаров розповів про нову тактику путіна на Заході

Одне із завдань Кремля — похитнути підвалини демократії по всьому світу

Західні союзники надають Україні в нинішньому протистоянні з Росією величезну допомогу — як військову, так і гуманітарну. Проте разом із цим іноземна спільнота демонструє перші "дзвіночки" втоми від війни, які намагається посилити російська пропаганда. Насамперед мова про те, що Україна нібито не здатна перемогти рф на полі битви, а тому немає сенсу боротися.

На думку російського опозиціонера та відомого гросмейстера Гаррі Каспарова, просування таких наративів є серйозним сигналом небезпеки для України. Про це він говорив у програмі "Орестократія" шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Як пояснює Каспаров, зараз просте слово "але" справді може виражати недостатню міцність підтримки Європи. Це стосується всіх висловлювань, які нібито стосуються підтримки України та засудження росії. Однак у них завжди є "але" — невеликий розмір нашої держави, невідповідність чисельності армій, підвищення цін по всьому світу тощо. Найголовнішим виразом, який хочуть чути у Кремлі, звучить як "але Україна не може виграти війну".

"Це сьогодні новий наратив, який постійно мусолиться путінськими агентами впливу — як цивільними, так і військовими, — пояснює Каспаров. — Вони розповідають, що так, на жаль, Україна виграти не може, а якщо війна затягнеться, то в Європі буде економічна криза, а економічна криза призведе до посилення правих та лівих екстремістів, і рівень демократії буде під великою загрозою".

Російський опозиціонер вважає, що таким чином у Москві справді можуть значно вплинути на громадську думку. Більше того, просування такої ідеї вже стало новою лінією ідеологічного протистояння як у країнах Європи, так і в США.

Тому Каспаров вважає, що про перемогу України говорити дуже важливо, адже вона неминуча. Питання лише в іншому — якою ціною вона дістанеться.

"Але абсолютно аморально порівнювати ціну за бак бензину з кров’ю, яка ллється в Україні щодня", — резюмує Гаррі Каспаров.

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Нагадаємо, раніше від Гаррі Каспарова прозвучав прогноз щодо ймовірної дати оголошення путіним "перемоги" Росії на території України. Це може статися вже за кілька місяців.

Тим часом Україна працює, щоб організувати проти володимира Путіна міжнародний трибунал. Насамперед політика хочуть змусити відповісти за сам факт вторгнення в Україну.