Скандальна заява Орбана щодо України: у МЗС порівняли його з пропагандистом рф

В Угорщині хочуть, щоб рф домовлялася про мир в Україні зі США

В Україні відповіли на скандальні слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито неефективність санкцій ЄС проти росії.

Відповідний пост спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що заява Орбана прозвучала якраз після візиту глави МЗС Угорщини до москви, де Будапешт попросив збільшити обсяги постачання російського газу.

Ніколенко назвав слова Орбана класичною російською пропагандою.

"Санкції не зашкодили росії – класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво знизили здатність російської військової машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції та зброя були неефективними, у Кремлі не задіяли б божевільні ресурси для їхньої дискредитації, не намагалися б їх зупинити", — заявив Ніколенко.

Спікер МЗС додав, що мир та процвітання Європи та Угорщини неможливі без миру та стабільності в Україні. Ніколенко зазначив, що разом із підтримкою Європи Україна переможе агресора, попри думку Орбана з цього приводу.

"Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини. І ми вдячні нашим європейським партнерам за непоступливу позицію. Разом ми обов‘язково переможемо Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має "асиметричну перевагу", — написав Ніколенко.

Раніше в Угорщині заявили, що мають сценарій по наданню допомоги угорцям на території Закарпатської області, якщо війна дійде до цього регіону України.

Нагадаємо, нещодавно офіційний Будапешт абсурдно виправдався через відмову постачати зброю Україні.