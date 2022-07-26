В Україну не пустили, паспорт відібрали: Корбан розповів, де він зараз і що робитиме далі

Наразі чиновник має статус "обличчя без громадянства"

Керівник штабу територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан був змушений залишити транзитну зону на польсько-українському кордоні після того, як у нього вилучили паспорт. Як відомо, такий інцидент стався через те, що урядовець потрапив до переліку тих осіб, яких президент Володимир Зеленський таємним указом позбавив українського громадянства. Втім, Корбан здаватися не має наміру і планує повернутися на Батьківщину.

Про те, що робитиме у майбутньому, він розповів на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 26 липня. Дніпровський чиновник наголосив, що він перебуває у пошуках можливостей потрапити на українську територію, проте "прориву у стилі Саакашвілі" організовувати не збирається.

"Я перебуваю в здоров’ї та бадьорому дусі, незважаючи на дивовижні курйози останніх днів, — зазначив Геннадій Корбан. — Я вийшов з транзитної зони. Зараз перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви вже знаєте, не впустили".

У чиновника забрали документи, що підтверджують особу, а у графі громадянства вписали рядок "особа без громадянства".

Пост Корбана повністю

"У мене на руках ще є свідчення про народження, яке ніхто ні призупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився — місто Дніпропетровськ, Україна", — наголосив Корбан.

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Також він додав, що в країні, як і раніше, йде війна, тому гучних скандалів він влаштовувати не буде. І не в останню чергу тому, що серйозно переймається питанням захисту України. Геннадій Корбан пообіцяв і надалі працювати на перемогу України — хоч із наявністю паспорта, хоч без нього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому у Зеленського вважають цілком нормальною подібну таємничість із позбавленням Геннадія Корбана та деяких інших людей українського громадянства. Ситуацію детальніше прояснив радник голови ОП Михайло Подоляк.