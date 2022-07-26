Кіра Рудик не без проблем перетнула кордон України: нардеп пояснила "Телеграфу", що сталося

Голова партії "Голос" виїжджала з країни понад тиждень тому

Слідом за паспортними проблемами у голови штабу ТРО Дніпра Геннадія Корбана подібних труднощів зазнала і керівниця партії "Голос", нардеп Кіра Рудик. Політик, який зараз перебуває на території Великої Британії, із затримкою пройшов державний кордон, намагаючись виїхати з України для здійснення робочої поїздки.

"Телеграф" отримав ексклюзивний коментар народної депутатки. Рудик детально пояснила, з чим їй довелося зіткнутися, і чи правдивими є чутки про можливе позбавлення її українського громадянства.

Політик наголосила, що справді перебуває у робочій поїздці за межами української держави.

"Мій закордонний паспорт у мене. Не втрачено і не відібрано. Перетинала кордон більше тижня тому. Чому "новини" про "втрату" закордонного паспорта з’явилися саме сьогодні — мені невідомо", — наголосила вона.

Також Кіра Рудик додала, що найголовніше для України зараз — збереження єдності всередині країни та відсутність внутрішніх сварок. Інакше можуть виникнути проблеми під час обговорення міжнародної допомоги нашій країні із зарубіжними партнерами.

"Зі свого боку я робитиму все, щоб ця єдність зберігалася і далі", — резюмувала Рудик.

Також політик спростувала інформацію про те, що її начебто позбавили українського громадянства. Такі "вкиди" супроводжувалися непідтвердженими даними про ймовірну наявність у голови партії "Голос" ще й американського паспорта. До речі, вона жодного разу не відповідала прямо на питання про ймовірне подвійне громадянство.

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Як зазначив шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар, виїзд Кіри Рудик за кордон супроводжувався тривалим скандалом, який закінчився для неї позитивно. Проте, за яким документом нардеп виїхала з країни, журналісту не розповіли.

"За моїми даними, у системі прикордонників стояла позначка, що паспорт Рудик втрачено", — зазначив Сохар у своєму Telegram-каналі.

Наразі Кіра Рудик знаходиться у Лондоні, де відбувається з’їзд Альянсу лібералів та демократів за Європу. Депутатка є віце-президенткою Альянсу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається з Геннадієм Корбаном, якого позбавили громадянства і не пустили в Україну.