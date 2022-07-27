Прогресу не буде: Федоров оцінив стан російської армії на війні з Україною

Російські військові знищують своє військо зсередини, розкрадаючи

Армія країни-агресора, частину військовослужбовців якої почали шукати лише після п’яти місяців війни, навряд чи зможе лишитися на тому ж етапі розвитку, який мала на момент вторгнення в Україну. Її головна перевага — чисельність, а не високотехнологічність чи гарна навченість солдатів. На думку керівника Мінцифри Михайла Федорова, найближчим часом прогрес російському війську не світить.

Про це політик розповів під час інтерв’ю "Українській правді", оцінюючи армію противника щодо цифрових технологій, а також забезпеченості інструментами для ведення гібридної війни. Міністр каже, що головна складова роботи супротивника – корупційна.

Федоров оцінював російську армію з двох сторін — кібер-напрямок та озброєння.

Щодо першого питання він говорить, що більшість структур, які ведуть агресивну інформаційну війну, працюють на ФСБ, і це очевидно. Крім цього, у росії існує широка мережа хакерів, яка роками атакувала український сегмент інтернету.

"Не можу сказати, що там є визначні результати, хоча ресурсів було використано багато. "Допомогли" їх корупція та відсутність конкуренції, — каже Михайло Федоров. — Вони могли атакувати наші інформаційні ресурси, списувати великі гроші та звітувати, що є великий результат".

У плані зброї росія частково перебуває у виграшній позиції. На це впливає наявність технологічних дронів та інших розробок. За словами Федорова, тільки відкриті джерела повідомляють про мінімум 5-6 тисяч "Орланів" на озброєнні армії рф. Це, звичайно ж, набагато більше, ніж мають ЗСУ.

"Але я не вірю в технологічний процес на корупційній базі і за відсутності ринкової економіки, — прогнозує міністр. — Тому думаю, що найближчим часом ми будемо в цьому напрямі більш технологічними".

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А допомогти цьому може підготовка Заходу до надання Україні більш потужної зброї, ніж зараз у запасі наших захисників. Тим більше, що після п’яти місяців війни навіть Німеччина нарешті почала стримувати обіцянки і передала ЗСУ важливе озброєння, яке допоможе знищувати армію супротивника ще ефективніше.