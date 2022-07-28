Ракетам ATACMS для України таки бути? У Конгресі США зробили цікаву заяву

Американці хочуть допомогти українським захисникам швидше просунутися на південному напрямку фронту

Успіхи українських військовослужбовців на Херсонському напрямку, де було днями звільнено два населені пункти, а також атаковано Антонівський міст, мають вагу не лише на військовій ниві. Попри попередню відмову США від постачання далекобійних ракет ATACMS, в американському Конгресі ситуацію бачать інакше. За словами конгресвумен Еліси Слоткін, і демократи, і республіканці висловлюються за передачу подібного озброєння ЗСУ.

Таку інформацію повідомляє CNN, дослівно цитуючи американського політика. Слоткін упевнена, що зараз на фронті в Україні назріває перелом, пов’язаний із просуванням на південному напрямку.

Як стверджує конгресвумен, їхня розвідка уважно стежить за тим, що відбувається в Україні. Більше того, російсько-українська війна стала однією з головних тем на нещодавньому Форумі безпеки, що пройшов в Аспені. Додатковим аргументом став виступ Володимира Зеленського із позначенням критичних термінів боротьби української армії та її потреб.

Елісса Слоткін пояснює, що в планах України проведення важливих операцій на півдні країни. Американці хочуть докласти всіх зусиль, щоб зусилля наших військових не були марними. Вона наголосила, що далекобійні ракети ATACMS, яких так потребує Україна, є чудовою зброєю, і обидві партії Конгресу США виступають за те, щоб вони були передані ЗСУ.

Ці снаряди можуть бути використані як системами HIMARS, так і M270 MLRS.

"Українці дійсно хочуть кілька разів дати росії по зубах до настання зими, поставивши її в найкраще для себе можливе становище, — зазначила політик . — Особливо це стосується ударів на півдні".

Чи вплине така підтримка політиків на інших американців, які раніше відмовилися постачати подібне озброєння, поки що невідомо.

Тим часом, Америка виділяє додаткове фінансування і на інші військові потреби України. На цей раз величезне вливання планують направити на навчання вітчизняних пілотів.

Також "Телеграф" писав про те, що США готові постачати ЗСУ таку кількість ракетних систем HIMARS, яка нам знадобиться для остаточної перемоги над росією.