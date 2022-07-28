Перший День державності України: Зеленський виступив із відеозверненням

Український лідер упевнений, що Україна переможе у нинішній війні, як це робила завжди

У четвер, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності, який заснований минулого року і збігається з Днем хрещення Київської Русі. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський записав святкове звернення до народу, наголосивши на важливості не лише цієї дати, а й кожного нинішнього дня, в якому кується незалежність та свобода нашої держави.

Відео з виступом українського лідера з’явилося у його офіційному Telegram-каналі. Політик наголосив, що під час війни кожна нова доба для нашої країни — це день державності.

Зеленський підкреслив, що щодня ми боремося на безлічі напрямків для того, щоб довести всьому світу — ми вільна і суверенна країна, окрема держава, а не чиясь колонія чи частина чужої імперії.

"Вона [Україна] бере свій початок щонайменше півтори тисячі років тому. З часу офіційно визнаної ООН і ЮНЕСКО дати, коли Кий, Щек, Хорив і Либідь заснували столицю України, — заявив президент. — Вона має славетні військові традиції. Вона – батьківщина знаних воїнів, незламних борців за власну свободу й державність. На Русі, на Січі, на бойовищах Першої та Другої світової війни. У Холодному Яру, в Карпатських лісах, під Крутами. Всі етапи історії державності України, її захисту та боротьби за неї можна описати одним реченням: ми були, є й будемо!"

Не оминув Володимир Зеленський у своєму зверненні та тему війни. Глава держави впевнений, що нашим військовослужбовцям сьогодні допомагають усі предки, які дивляться на цю війну з неба.

"Наші янголи мають крила. Але під ними — зброя. Ми ніколи не дістаємо її першими. Але якщо нападають на наш дім — стоїмо до останнього", — наголосив він.

Також Зеленський наголосив на тому, що українському народу невідоме слово "рабство", адже ми волелюбні і готові захищати свою землю.

"Ми будемо битися за свою державність до останнього – останнього подиху, останнього патрона, останнього солдата. Тільки не нашого, а ворожого. Ми будемо жити, щоб боротись, і боротися, щоб жити. Ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта", — сказав президент.

Своє привітання глава держави завершив словами привітання та вже традиційним вигуком "Слава Україні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку відповідь Володимир Зеленський запропонував Євросоюзу дати росії за весь той терор, який країна-агресор влаштовує у ХХІ столітті.