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Час готуватися до складної зими: Геращенко заговорив про терміни закінчення війни

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Антон Геращенко не сумнівається, що перемога буде за Україною, але на це доведеться почекати Новина оновлена 30 липня 2022, 08:44
Антон Геращенко не сумнівається, що перемога буде за Україною, але на це доведеться почекати

Цілком імовірно, що росіяни битимуть по енергетичній інфраструктурі країни

Російські окупанти використовують усі можливості, щоби затягнути бойові дії в Україні, тим самим продовжуючи війну не на тижні, а на місяці. Попри переконання української влади щодо неодмінної перемоги ЗСУ, її, швидше за все, не буде досягнуто до кінця 2022 року.

Така думка радника керівника Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка прозвучала у його авторській програмі "Моя думка" за 29 липня. Чиновник зазначає, що путін докласти всіх зусиль, щоб розжарити ситуацію на фронті.

Геращенко не має сумнівів у тому, що російська армія буде розгромлена і переможена українськими захисниками. Однак цього доведеться почекати — і ще не один місяць.

"Скоріш за все, війна не закінчиться цього року, треба готуватися до важкої зими — запасатися паливом, генераторами", — припускає радник міністра.

Він припускає, що кривавий диктатор володимир путін цілком здатний віддати наказ про бомбардування об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної — саме у розпал зимового сезону. Метою такої операції стане відключення електрики, а, як наслідок, і тепла, щоб українці почали замерзати.

"Ми маємо час до цього підготуватися, — говорить Антон Геращенко. — Потрібно бути готовими, зокрема, до ескалації конфлікту з боку путіна. Однак наша справа права! Ми обов’язково переможемо!"

Слід зазначити, що в ході бойових дій на фронтах в Україні дуже скоро може статися перелом не на користь російських окупантів. Не дивно, що кремлівські пропагандисти вже почали стерти з цього приводу.

Також "Телеграф" писав про те, які "перемоги" може спробувати приписати собі путін вже цієї осені. Російський опозиціонер Гаррі Каспаров навіть назвав ймовірну дату, коли це буде озвучено.

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#Україна #Росія #Війна #Антон Геращенко