Час готуватися до складної зими: Геращенко заговорив про терміни закінчення війни

Цілком імовірно, що росіяни битимуть по енергетичній інфраструктурі країни

Російські окупанти використовують усі можливості, щоби затягнути бойові дії в Україні, тим самим продовжуючи війну не на тижні, а на місяці. Попри переконання української влади щодо неодмінної перемоги ЗСУ, її, швидше за все, не буде досягнуто до кінця 2022 року.

Така думка радника керівника Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка прозвучала у його авторській програмі "Моя думка" за 29 липня. Чиновник зазначає, що путін докласти всіх зусиль, щоб розжарити ситуацію на фронті.

Геращенко не має сумнівів у тому, що російська армія буде розгромлена і переможена українськими захисниками. Однак цього доведеться почекати — і ще не один місяць.

"Скоріш за все, війна не закінчиться цього року, треба готуватися до важкої зими — запасатися паливом, генераторами", — припускає радник міністра.

Він припускає, що кривавий диктатор володимир путін цілком здатний віддати наказ про бомбардування об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної — саме у розпал зимового сезону. Метою такої операції стане відключення електрики, а, як наслідок, і тепла, щоб українці почали замерзати.

"Ми маємо час до цього підготуватися, — говорить Антон Геращенко. — Потрібно бути готовими, зокрема, до ескалації конфлікту з боку путіна. Однак наша справа права! Ми обов’язково переможемо!"

Слід зазначити, що в ході бойових дій на фронтах в Україні дуже скоро може статися перелом не на користь російських окупантів. Не дивно, що кремлівські пропагандисти вже почали стерти з цього приводу.

Також "Телеграф" писав про те, які "перемоги" може спробувати приписати собі путін вже цієї осені. Російський опозиціонер Гаррі Каспаров навіть назвав ймовірну дату, коли це буде озвучено.