"Маємо вплести економіку в ЄС": Гетманцев розповів, чим Україна може посилити Європу

Україна, незважаючи на війну, готується до проведення низки важливих реформ

Україна готова працювати над тим, щоб повністю відповідати статусу європейської держави. Для цього потрібно буде пройти через безліч змін, проте влада переконана — ми вже зараз посилюємо Європу, і йдеться не лише про силу нашої армії. На думку очільника податкового комітету парламенту та нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева, Україна має що запропонувати Європейському Союзу (як і взяти собі у відповідь).

Більше подробиць політик розкрив у великому інтерв’ю "Телеграфу". Як зізнається Гетманцев, українська влада продовжує працювати над проведенням потрібних реформ, щоб покращувати статус України на світовій арені попри війну.

Головним завданням нашої держави нардеп вважає наявність потужної, а головне диверсифікованої економіки, яка зможе забезпечити роботу бізнесу з високою часткою переробки, а також функціонування складних виробництв. За словами Гетманцева, українцям варто подорослішати і перестати бігати за необхідністю потрапляти в якісь "списки найкращих" чи "топи".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Європі до України, як з Парижа до Києва рачки Український бізнесмен, власник мережі з продажу медичної техніки Олексій Давиденко порівняв можливості українців та європейців у різних сферах життя та дійшов незвичайних висновків.

Список того, що Україна може запропонувати Європі, вельми значний як для не-члена Євросоюзу.

"Це стійкі ланцюги поставок, доступ до ресурсної бази, посилення безпеки, у тому числі енергетичної. Ми протягом десяти років збудуємо два блоки атомних електростанцій, розвинемо водень, вітрову та сонячну енергетику. У плані є проєкти під це, і я впевнений, що і гроші під це будуть, — пояснює Данило Гетманцев. — Ми зможемо експортувати електроенергію до Європи і на цьому заробляти гроші. І, до речі, вже заробляємо! Я переконаний, що Європа з нами стане сильнішою".

Політик переконаний, що українська економіка має стати частиною складоного виробничого механізму всієї Європи. При цьому він визнає, що для цього державі доведеться провести величезну роботу. І мова — не лише про проведення множини реформ, серед яких і забезпечення верховенства права, і поглиблення розвитку промисловості тощо. Проблема також полягатиме в тому, що найближчими роками через порушену логістику всередині держави Україні навряд чи вдасться бути транзитним хабом між Європою та Китаєм.

При цьому Гетманцев однаково вважає, що українці використовують кожен шанс на те, щоб утримувати свої позиції та допомагати переміщенню товарів через свою територію.

Раніше "Телеграф" розповідав, який економічний прогноз Данило Гетманцев робить на осінь та зиму 2022 року. Спойлер легко пережити цей сезон навряд чи вдасться.

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