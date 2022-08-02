"Перетворять ніч на день": українські артилеристи отримають додаткову допомогу від США

Американські політики продовжують допомагати нашій армії протистояти російським окупантам

Міністр оборони України Олексій Резніков прозвітував про отримання чергового траншу військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Як зазначив чиновник, у рамках виділених 550 мільйонів доларів для підтримки ЗСУ у війні з росією незабаром буде відправлено два важливі комплекти озброєння. Зважаючи на все, в реальність втілюються недавні обіцянки Резнікова після переговорів з американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це глава українського Міноборони повідомив в особистому Twitter, посилаючись на прес-реліз Білого Дому. За словами Олексія Резнікова, таким кроком Штати ще більше зміцнюють безпеку східного флангу Північноатлантичного Альянсу в Європі.

"Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників із України!" — запевнив міністр, розповідаючи про пакет допомоги, що готується.

Він має включати неназвану кількість ракет для систем HIMARS, котрі стали для ворога синонімом страху, а також 75 тисяч снарядів для 150-міліметрової артилерії.

Резніков також вважає, що подібна допомога США є чудовою демонстрацією підтримки демократичного режиму в Європейському Союзі, частиною якого прагне стати Україна. Міністр подякував за надане озброєння президенту Джозефу Байдену, своєму колегі з Пентагону Ллойда Остіна, а також усім американцям, які продовжують підтримувати Україну у боротьбі з росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що, на жаль, Україна навряд чи отримає все озброєння від США, на яке спочатку розраховувала. Насамперед йдеться про далекобійні ракети ATACMS, що підходять для систем HIMARS. Один такий снаряд міг би дозволити українській армії дістати до Кримського моста. Однак у Вашингтоні побоюються, що росіяни розцінять це як спробу початку Третьої світової війни.