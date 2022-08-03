"Козаки вийшли з чату": зрадники України насмішили претензіями щодо Запоріжжя

Українці дивуються, наскільки російська пропаганда промиває мозок і змінює історичні дані

Колаборанти на території тимчасово окупованих регіонів Запорізької області, де нещодавно розпочали підготовку до "референдуму", зробили нову скандальну заяву щодо України. Цього разу вони переконують, що українська держава "не має жодних прав" щодо Запоріжжя, адже це начебто "російське місто".

Заяву колаборанта володимира рогова, призначеного російськими солдатами в окупаційну "адміністрацію", цитують росЗМІ. Разом із Запоріжжям зрадник Батьківщини "віддав" росії Херсон, Миколаїв і Одесу.

На думку рогова, Запоріжжя та інші населені пункти області було створено російськими царями та іншими політичними діячами. Саме тому, вважає він, Україна не може розпоряджатися подальшою долею цієї території.

"Запорізька область потім фактично опинилася в заручниках на довгі роки. У складі України нас намагалися змусити забути свою рідну російську мову та культуру. Нав’язували штучно створену химеру політичного українства, — заявив колаборант, який, вочевидь, не вчив історію в школі. — Ми повертаємось додому, в росію. Режим Зеленського немає права перешкоджати нашому самовизначенню".

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Також рогов стверджує, нібито окупована частина Запорізької області вже готуються стати частиною рф, при цьому мешканці масово набувають російського громадянства. Про те, що частина з них змушена брати паспорт країни-агресора під дулом автомата, колаборант, звичайно ж, замовчує.

Подібні висловлювання не пройшли повз користувачів мережі, які обурилися тому, наскільки недалеких ставлеників росія знаходить собі на окупованій території. Також вони висловлюють своє невдоволення перекручуванням історії, разом із цим згадуючи про існування Запорізької Січі, яку свого часу знищила російська імператриця Катерина II.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Запорізькій області колаборанти вирішили вшанувати росію, випустивши цукерки на честь відомого вбивці з КДБ.

Також ми писали про те, що відбувається в тимчасово окупованому Мелітополі, де загарбники всіляко намагаються нав’язати "рускій мір".